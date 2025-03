Nemec sa vrátil do zostavy Devils, Keefe: Dostane ďalšiu šancu

New Jersey 26. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa vráti do zostavy New Jersey Devils v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Chicaga Blackhawks (štvrtok 0.30 SEČ).



Dvadsaťjedenročný bek vynechal uplynulé dva duely "diablov", ktorí prehrali na ľade Ottawy 2:3 a Vancouveru 3:4 po predĺžení a nájazdoch. Nemec nahradí v zostave Dennisa Cholowského. „Myslím si, že je správny čas. Nejakú dobu bol preč a mal čas pracovať na niektorých veciach. Aj Cholowski pre nás odviedol dobrú prácu, ale chceme dať ,Nemovi´ ďalšiu šancu a prax. Chceme, aby sa zapájali obaja chalani,“ povedal pre klubovú stránku tréner Sheldon Keefe.



Nemec odohral v prebiehajúcej sezóne v NHL 20 zápasov, v ktorých strelil jeden gól, pridal dve asistencie, osem trestných minút a šesť mínusiek. Častejšie nastupoval na farme Utica Comets v AHL, kde štartoval v 34 dueloch a nazbieral 23 bodov (5+18).