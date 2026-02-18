< sekcia Šport
Nemec si postup do semifinále cení viac ako bronz z Pekingu
Slováci sa do najlepšej štvorky turnaja dostali po štvrťfinálovom triumfe 6:2 nad Nemeckom.
Autor TASR
Miláno 18. februára (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec bol pred štyrmi rokmi súčasťou kádra, ktorý pod vedením Craiga Ramsayho získal na ZOH v Pekingu historický bronz. Nad tento úspech však radí postup Slovákov do semifinále na ZOH 2026 v Miláne.
Slováci sa do najlepšej štvorky turnaja dostali po štvrťfinálovom triumfe 6:2 nad Nemeckom. „Bronz z Pekingu bol vynikajúci, ale teraz je to neviem koľkokrát násobne viac. Sú tu hráči z NHL a my ich tam nemáme toľko, takže o to viac to ukazuje ako si vážime hrať za svoju krajinu a cítime podporu fanúšikov,“ uviedol 22-ročný obranca.
Zápas proti Nemcom mali Slováci po celý čas pod kontrolou, na ich tempe bolo viditeľné, že si pred dôležitým duelom oddýchli. Nemci mali naopak v nohách utorkový zápas, ten bol pre nich už štvrtý za uplynulých 5 dní. „Nebolo to hladké, oni hrali výborný zápas, boli silní na puku a mali sme to ťažké. Ale postupne už ´odišli´, bolo cítiť, že včera hrali. A mali sme trojgólový a potom aj štvorgólový náskok, je to potom pre súpera ťažšie. Ale stále sme hrali svoje a práve to nám v minulosti podľa mňa chýbalo,“ dodal Nemec.
Zverenci Vladimíra Országha sa dobre popasovali aj s ofenzívnymi klenotmi Nemcov a najmä s ich najväčšou hviezdou Leonom Draisaitlom. „Je to ľahšie, keď majú len jednu takú superstar v tíme, ale ukázal svoje kvality. Mal tam niektoré niektoré prihrávky, kedy sme fakt žasli. Je to asi najlepší hráč v NHL z Európy. Bolo ho ťažké ubrániť, ale podarilo sa nám to,“ konštatoval Nemec.
Sila slovenského tímu je na milánskom turnaji v kolektíve, gólovo sa presadili už všetky štyri formácie. „Vždy keď potiahnu všetky štyri útoky, je to lepšie pre sebavedomie tímu. Zápas s Nemeckom rozhodli práve európski hráči a tých my máme lepších ako Nemci. To rozhodlo zápas,“ vyhlásil mladý obranca.
Spolu so svojimi spoluhráčmi teraz bude čakať na to, kto sa prebojuje do piatkového semifinále. „Viem, že nedostaneme Kanadu, okrem toho je to celkom fajn. Samozrejme USA je silný súper, ale ak budeme hrať svoj hokej, môžeme môžeme hrať vyrovnanú partiu s každým. Ale nekalkulujme a poďme si to užiť. Verím, že príde aj viac divákov a že nás podporia. Budeme potrebovať ich energiu."
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/