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Nemec si predĺžil bodovú sériu, Calgary aj Montreal prehrali 1:2
Pre Nemca to bola deviata asistencia a jedenásty kanadský bod v sezóne.
Autor TASR
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New York 24. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec asistoval pri jedinom góle Calgary, ktoré v zámorskej NHL prehralo na ľade Ottawy 1:2. Bodoval tak vo štvrtom zápase v sérii. Z víťazstva sa netešil ani Juraj Slafkovský z Montrealu, ktorého tím podľahol na domácom ľade Los Angeles 1:2. Slovenský útočník vyšiel bodovo naprázdno v treťom zápase za sebou.
Pre Nemca to bola deviata asistencia a jedenásty kanadský bod v sezóne. V presilovej hre v 56. minúte zaviezol puk do útočného pásma, Joel Farabee ho posunul Mattovi Coronatovi, ktorý si vylepšil streleckú pozíciu a zmaril čisté konto Linusa Ullmarka. Viac gólov však už Flames nepridali, hoci na domácu bránku vyslali celkovo až 36 striel. Nemec odohral 20:16 min, počas ktorých trikrát vystrelil na bránku a odsedel si menší trest za krošček. Flames prehrali tretí zápas po sebe. Na ľade Ottawy nezvíťazili od novembra 2021. V zostave Flames chýbal slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý pre zranenie v hornej časti tela neodletel s tímom na päťzápasový trip. „Senátori“ bodovali v deviatom zápase po sebe, z toho v siedmich zvíťazili.
Rovnakým výsledkom 1:2 prehrali aj hráči Montrealu. Pri ich jedinom góle v domácom zápase s Los Angeles asistoval Dylan Larkin, pre ktorého to bol debut v drese Canadiens. Nastúpil na pozícii stredného útočníka druhej formácie s krídelníkmi Alexom Newhookom a Jurajom Slafkovským. Slovenský útočník odohral 20:43 min, dvakrát vystrelil na bránku, prezentoval sa aj dvoma hitmi a dvoma zblokovanými strelami. Montreal prehral štvrtý zápas z predošlých šiestich.
Hráči Toronta prehrávali na ľade NY Islanders 0:2, no napokon sa im podarilo zastaviť deväťzápasovú sériu prehier. Štyrmi gólmi otočili skóre a zvíťazili 4:2. Rozhodujúci gól strelil Gavin McKenna, ktorý skóroval po siedmich zápasoch.
NHL - výsledky:
New Jersey - Columbus 3:2, Montreal - Los Angeles 1:2, New York Islanders - Toronto 2:4, Ottawa - Calgary 2:1 (NEMEC za hostí 0+1), Winnipeg - Utah 4:2, Seattle - Anaheim 3:2, San Jose - Minnesota 2:5.
Pre Nemca to bola deviata asistencia a jedenásty kanadský bod v sezóne. V presilovej hre v 56. minúte zaviezol puk do útočného pásma, Joel Farabee ho posunul Mattovi Coronatovi, ktorý si vylepšil streleckú pozíciu a zmaril čisté konto Linusa Ullmarka. Viac gólov však už Flames nepridali, hoci na domácu bránku vyslali celkovo až 36 striel. Nemec odohral 20:16 min, počas ktorých trikrát vystrelil na bránku a odsedel si menší trest za krošček. Flames prehrali tretí zápas po sebe. Na ľade Ottawy nezvíťazili od novembra 2021. V zostave Flames chýbal slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý pre zranenie v hornej časti tela neodletel s tímom na päťzápasový trip. „Senátori“ bodovali v deviatom zápase po sebe, z toho v siedmich zvíťazili.
Rovnakým výsledkom 1:2 prehrali aj hráči Montrealu. Pri ich jedinom góle v domácom zápase s Los Angeles asistoval Dylan Larkin, pre ktorého to bol debut v drese Canadiens. Nastúpil na pozícii stredného útočníka druhej formácie s krídelníkmi Alexom Newhookom a Jurajom Slafkovským. Slovenský útočník odohral 20:43 min, dvakrát vystrelil na bránku, prezentoval sa aj dvoma hitmi a dvoma zblokovanými strelami. Montreal prehral štvrtý zápas z predošlých šiestich.
Hráči Toronta prehrávali na ľade NY Islanders 0:2, no napokon sa im podarilo zastaviť deväťzápasovú sériu prehier. Štyrmi gólmi otočili skóre a zvíťazili 4:2. Rozhodujúci gól strelil Gavin McKenna, ktorý skóroval po siedmich zápasoch.
NHL - výsledky:
New Jersey - Columbus 3:2, Montreal - Los Angeles 1:2, New York Islanders - Toronto 2:4, Ottawa - Calgary 2:1 (NEMEC za hostí 0+1), Winnipeg - Utah 4:2, Seattle - Anaheim 3:2, San Jose - Minnesota 2:5.