Nemec skóroval po 26-zápasovej odmlke, no Devils prehrali

NHL - výsledky:



Boston - St. Louis 1:5, New York Rangers - New Jersey 3:1 /NEMEC za hostí 1+0/, Winnipeg - Washington 3:0, Los Angeles - New York Islanders 3:0

New York 12. marca (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec strelil v noci na utorok svoj tretí gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Jeho New Jersey Devils však prehrali na ľade New York Rangers 1:3. Washington bez zraneného Martina Fehérváryho podľahol Winnipegu 0:3. Brankár Connor Hellebuyck dosiahol čisté konto za Jets.Nemec zaznamenal presný zásah po 26-zápasovej odmlke, predtým naposledy skóroval 5. januára do siete Chicaga. V súboji s Rangers znížil v 58. minúte v hre bez brankára na 1:2. Dvadsaťročný obranca prekonal strelou od modrej čiary Jonathana Quicka a prekazil mu čisté konto. Opäť nastúpil v tretej obrannej dvojici Devils s Lukeom Hughesom, odohral 22:30 minúty a okrem gólu si pripísal aj tri strely a jeden hit. Nemec v tejto sezóne odohral 43 duelov a získal 17 bodov (3+14). V drese New Jersey nevyšla premiéra brankárovi Kaapovi Kähkönenovi. V polovici duelu otvoril skóre Mika Zibanejad, ktorý sa po 30 zápasoch presadil v hre 5 na 5. V druhej tretine zvýšil náskok Erik Gustafsson a 73 sekúnd pred koncom tretieho dejstva Vincent Trocheck upravil výsledok strelou do prázdnej brány. Rangers uspeli aj v treťom stretnutí s Devils v tejto sezóne a sú na čele Metropolitnej divízii. "Diabli" prehrali v piatom z uplynulých šiestich duelov.Winnipeg odčinili prehru vo Vancouveri (0:5) a poradil si s Capitals 3:0. Výrazný podiel mal na tom Hellebuyck, ktorý predviedol 23 zákrokov a dosiahol štvrté čisté konto v sezóne a 36. v profiligovej kariére. Za Jets sa presadili Neal Pionk, Alex Iafallo a Kyle Connor. Washington neuspel po dvoch dueloch, slovenský obranca Fehérváry pre zranenie v dolnej časti tela vynechal desiaty zápas.Aj v stretnutí medzi Los Angeles a New York Islanders bol hlavným hrdinom brankár domácich. Čech David Rittich zneškodnil 26 striel súpera, zaznamenal druhé čisté konto v ročníku a piate v kariére. Kings uspeli 3:0, Trevor Moore získal dva body (1+1), skórovali aj Phillip Danault a Adrian Kempe. Islanders prehrali po šiestich triumfoch v rade.Hráči St. Louis Blues uspeli po troch zápasoch, keď zvíťazili na ľade Bostonu 5:1. Kasperi Kapane dosiahol gól a dve asistencie. Bilanciu 1+1 zaznamenali v drese hostí Kevin Hayes a Brandon Saad. Blues strelili päť presných zásahov na ľade Bruins prvýkrát od 7. marca 1991. Za domácich sa presadil len český útočník David Pastrňák, bol to je 41. gól v sezóne.