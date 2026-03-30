Nemec skóroval pri výhre New Jersey, Slafkovský s asistenciou
Nemcov jedenásty gól v sezóne prišiel v 36. minúte a vyrovnal ním na priebežných 2:2.
New York 30. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil jeden gól v nočnom zápase NHL, v ktorom jeho New Jersey zdolalo Chicago 5:3. Juraj Slafkovský prispel asistenciou k výhre Montrealu na ľade Caroliny 3:1 a z triumfu sa tešil aj Erik Černák, keďže jeho Tampa Bay zvíťazila doma nad Nashvillom 3:2. Adam Sýkora si vo svojom treťom dueli v NHL pripísal na konto druhý gól, ktorým prispel k víťazstvu New Yorku Rangers nad Floridou 3:1.
Nemcov jedenásty gól v sezóne prišiel v 36. minúte a vyrovnal ním na priebežných 2:2. Devils sa usadili v útočnom pásme, po skrumáži pred bránkou sa puk odrazil na pravý kruh, kde bol pripravený dvadsaťdvaročný obranca a pohotovou strelou prekonal brankára Spencera Knighta. Nemec odohral dokopy 16:55 minút, mal jeden mínusový bod, tri strely na bránku a dve zablokoval. V 59 dueloch nazbieral dokopy 26 bodov (11+15). Hrdinom duelu bol Jake Hughes, ktorý mal bilanciu 2+2 a strelil aj víťazný gól.
Juraj Slafkovský prispel jednou asistenciou k dôležitej výhre Montrealu na ľade Caroliny 3:1. Dvadsaťdvaročný krídelník prihral na tretí gól hostí, keď pri presilovke našiel prudkým krížnym pasom pred bránkou Nicka Suzukiho a pripísal si 64. bod (28+36) v 73. zápase v sezóne. Dokopy strávil na ľade 19:49 minút, pripísal si aj dva plusové body, dve strely na bránku, jeden bodyček a zablokoval dve strely. Kapitán Canadiens Suzuki strelil dva góly a na tretí prihral, Cole Caufield mal bilanciu 1+1 a obranca Lane Hutson zaznamenal dve asistencie. Montreal zdolal Carolinu aj tretíkrát v prebiehajúcom ročníku, dosiahol piaty triumf v sérii a patrí mu štvrtá priečka na východe. Hurricanes po prehre prišli o prvú pozíciu v konferencii, na ktorú sa dostala Tampa Bay.
Hráči Lightning vyhrali nad Nashvillom 3:2 a na čele majú 98 bodov, rovnako ako Carolina aj tretie Buffalo, Montreal na nich stráca štyri body. O triumfe domácich rozhodol v 47. minúte veterán Corey Perry. Erik Černák bol pri prvom gól hostí, keď natlačil do bránky aj s pukom Joakima Kemella a ten si tak pripísal prvý presný zásah v NHL v kariére. Slovenský bek dostal v závere zápasu menší trest za narazenie na mantinel a za následné protesty aj desať minút osobný. Na ľade strávil 15:49 minút, dostal jednu mínusku, raz vystrelil na bránku, rozdal dva bodyčeky a zablokoval jednu strelu.
Sýkora otvoril skóre zápasu v 46. minúte, v prvej tretine inkasoval päťminútový trest za bitku. Dvadsaťjedenročný útočník sa strelecky presadil v druhom stretnutí za sebou, v noci na sobotu si otvoril strelecký i bodový účet v NHL v domácom súboji s Chicagom (6:1). Vyhlásili ho vtedy za druhú hviezdu stretnutia. Proti Floride zlomil bezgólový stav v 46. minúte, keď tečoval strieľanú prihrávku obrancu Adama Foxa a prekonal Sergeja Bobrovského. Víťazstvo jeho tímu potom spečatili Conor Sheary v oslabení a Fox pri hre hostí bez brankára. Brankár „jazdcov“ Igor Šesťorkin prišiel o čisté konto 40,2 sekundy pred koncom, keď ho prekonal Mackie Samoskevich. „Panteri“ napriek tomu prehrali tretí duel za sebou.
Sýkora opäť nastúpil v druhom útoku s Vincentom Trocheckom a Willom Cuyllem. Na konci prvej tretiny sa pobil s Lukeom Kuninom, za čo inkasoval päťminútový trest. Celkovo strávil na ľade 10:03 min, mal aj plusový bod, jednu strelu a dva bodyčeky.
Nemcov jedenásty gól v sezóne prišiel v 36. minúte a vyrovnal ním na priebežných 2:2. Devils sa usadili v útočnom pásme, po skrumáži pred bránkou sa puk odrazil na pravý kruh, kde bol pripravený dvadsaťdvaročný obranca a pohotovou strelou prekonal brankára Spencera Knighta. Nemec odohral dokopy 16:55 minút, mal jeden mínusový bod, tri strely na bránku a dve zablokoval. V 59 dueloch nazbieral dokopy 26 bodov (11+15). Hrdinom duelu bol Jake Hughes, ktorý mal bilanciu 2+2 a strelil aj víťazný gól.
Juraj Slafkovský prispel jednou asistenciou k dôležitej výhre Montrealu na ľade Caroliny 3:1. Dvadsaťdvaročný krídelník prihral na tretí gól hostí, keď pri presilovke našiel prudkým krížnym pasom pred bránkou Nicka Suzukiho a pripísal si 64. bod (28+36) v 73. zápase v sezóne. Dokopy strávil na ľade 19:49 minút, pripísal si aj dva plusové body, dve strely na bránku, jeden bodyček a zablokoval dve strely. Kapitán Canadiens Suzuki strelil dva góly a na tretí prihral, Cole Caufield mal bilanciu 1+1 a obranca Lane Hutson zaznamenal dve asistencie. Montreal zdolal Carolinu aj tretíkrát v prebiehajúcom ročníku, dosiahol piaty triumf v sérii a patrí mu štvrtá priečka na východe. Hurricanes po prehre prišli o prvú pozíciu v konferencii, na ktorú sa dostala Tampa Bay.
Hráči Lightning vyhrali nad Nashvillom 3:2 a na čele majú 98 bodov, rovnako ako Carolina aj tretie Buffalo, Montreal na nich stráca štyri body. O triumfe domácich rozhodol v 47. minúte veterán Corey Perry. Erik Černák bol pri prvom gól hostí, keď natlačil do bránky aj s pukom Joakima Kemella a ten si tak pripísal prvý presný zásah v NHL v kariére. Slovenský bek dostal v závere zápasu menší trest za narazenie na mantinel a za následné protesty aj desať minút osobný. Na ľade strávil 15:49 minút, dostal jednu mínusku, raz vystrelil na bránku, rozdal dva bodyčeky a zablokoval jednu strelu.
Sýkora otvoril skóre zápasu v 46. minúte, v prvej tretine inkasoval päťminútový trest za bitku. Dvadsaťjedenročný útočník sa strelecky presadil v druhom stretnutí za sebou, v noci na sobotu si otvoril strelecký i bodový účet v NHL v domácom súboji s Chicagom (6:1). Vyhlásili ho vtedy za druhú hviezdu stretnutia. Proti Floride zlomil bezgólový stav v 46. minúte, keď tečoval strieľanú prihrávku obrancu Adama Foxa a prekonal Sergeja Bobrovského. Víťazstvo jeho tímu potom spečatili Conor Sheary v oslabení a Fox pri hre hostí bez brankára. Brankár „jazdcov“ Igor Šesťorkin prišiel o čisté konto 40,2 sekundy pred koncom, keď ho prekonal Mackie Samoskevich. „Panteri“ napriek tomu prehrali tretí duel za sebou.
Sýkora opäť nastúpil v druhom útoku s Vincentom Trocheckom a Willom Cuyllem. Na konci prvej tretiny sa pobil s Lukeom Kuninom, za čo inkasoval päťminútový trest. Celkovo strávil na ľade 10:03 min, mal aj plusový bod, jednu strelu a dva bodyčeky.
výsledky:
NY Rangers - Florida 3:1 /SÝKORA za domácich 1+0/, Carolina - Montreal 1:3 /SLAFKOVSKÝ za hostí 0+1/, Tampa Bay - Nashville 3:2, Columbus - Boston 3:4 pp a sn, Philadelphia - Dallas 2:1 pp, New Jersey - Chicago 5:3 /NEMEC za domácich 1+0/
NY Rangers - Florida 3:1 /SÝKORA za domácich 1+0/, Carolina - Montreal 1:3 /SLAFKOVSKÝ za hostí 0+1/, Tampa Bay - Nashville 3:2, Columbus - Boston 3:4 pp a sn, Philadelphia - Dallas 2:1 pp, New Jersey - Chicago 5:3 /NEMEC za domácich 1+0/