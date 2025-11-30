< sekcia Šport
Nemec skóroval, Slafkovský asistoval, no z víťazstva sa netešili
Nemec zaznamenal šiesty gól v sezóne, keď v 13. minúte vyrovnal na 1:1.
Autor TASR,aktualizované
New York 30. novembra (TASR) - Slovenský obranca Šimon Nemec skóroval, no hokejisti New Jersey podľahli v NHL doma Philadelphii 3:5. Do kanadského bodovania sa zo Slovákov v noci na nedeľu zapísal ešte útočník Juraj Slafkovský, ktorý asistoval pri prehre Montrealu na ľade Colorada 2:7. Z víťazstva sa z tria Slovákov v akcii tešil len útočník St. Louis Dalibor Dvorský.
Nemec zaznamenal šiesty gól v sezóne, keď v 13. minúte vyrovnal na 1:1. Slovenský obranca sa zapojil do kontry Devils a po prihrávke Jespera Bratta strelou bez prípravy spomedzi kruhov prekonal Dana Vladařa. V úvode druhej tretiny sa však dvakrát presadil Matvej Mičkov a Philadelphia už vedenie nepustila. Devils ukončili sériu troch víťazstiev, vo Východnej konferencii majú druhú najlepšiu bilanciu a sú o bod za Tampou Bay. Po defenzívnej stránke Nemcovi zápas nevyšiel, bol pri všetkých góloch Flyers a zaznamenal štyri mínusky. Nemec sa stal piatym obrancom v klubovej histórii Devils/Colorado Rockies/Kansas City Scouts, ktorý strelil šesť gólov v jednom kalendárnom mesiaci. Pred ním to dokázali Dave Pichette (10 v decembri 1984), Barry Beck (10 v decembri 1977), Tom Kurvers (8 v decembri 1988) a Mike McEwen (6 v decembri 1979).
Slafkovský asistoval pri góle Ivana Demidova, po ktorom Montreal znížil v 29. minúte na 1:4. Slovenský útočník sa efektnou otočkou v útočnom pásme zbavil Brocka Nelsona a presnou krížnou prihrávkou pripravil Demidovovi šiesty gól v sezóne. Slafkovský zaznamenal šiestu asistenciu v sezóne, bodoval v druhom zápase za sebou a v treťom z posledných štyroch. Canadiens na ľade lídra ligy nenadviazali na tri predchádzajúce víťazstvá a na východe sú na 7. priečke. Hviezdou duelu bol útočník Nelson, ktorý strelil dva góly a pridal dve asistencie. Tri body nazbieral za gól a dve asistencie najproduktívnejší hráč NHL Nathan MacKinnon (20+24). V deviatej sezóne za sebou tak strelil minimálne 20 gólov, čím v klubových rekordoch prekonal zápis Antona Šťastného a dostal sa na piate miesto. Viac dvadsaťgólových ročníkov za sebou zaznamenal len Milan Hejduk (11), Joe Sakic (11), Michel Goulet (10) a Peter Šťastný (10).
Z triumfu sa zo Slovákov tešil iba Dvorský, keď hráči St. Louis zdolali doma Utah 1:0. Druhý shutout za sebou zaznamenal Joel Hofer, ktorý zlikvidoval 18 striel, jediný gól duelu strelil Dylan Holloway. Blues sú po druhej výhre za sebou na 13. mieste Západnej konferencie.
NHL - sumáre:
New York Rangers - Tampa Bay Lightning 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly: 38. Miller (Fox, Zibanejad) - 11. Hagel (Raddysh, Kučerov), 29. Hagel (Kučerov, Raddysh), 43. Paul (Kučerov, D'Astous), 60. Guentzel (Gourde, Raddysh). Brankári: Šesťorkin - Johansson, strely na bránku: 12:35.
Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Góly: 8. Nelson (Lehkonen, Kiviranta), 14. Landeskog (Nelson, Colton), 21. Burns (Nelson), 24. Nelson (Nečas, Lehkonen), 40. MacKinnon (Landeskog, Makar), 43. Toews (Nečas, MacKinnon), 47. Landeskog (MacKinnon, Nečas) - 29. Demidov (SLAFKOVSKÝ, Kapanen), 46. Hutson (Caufield, Suzuki). Brankári: Blackwood - Dobeš, strely na bránku: 36:23.
Seattle Kraken - Edmonton Oilers 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 12. Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid), 33. Draisaitl (Mangiapane, Emberson), 39. Hyman (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 47. McDavid (Hyman, Ekholm). Brankári: Daccord - Skinner, strely na bránku: 26:25.
Boston Bruins - Detroit Red Wings 3:2 pp a sn (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 25. Geekie (Lindholm), 54. Geekie (Mittelstadt, Lindholm), rozh. náj. Mittelstadt - 46. Raymond (Larkin, Finnie), 59. Rasmussen (Larkin, Kane). Brankári: Swaynan - Talbot, strely na bránku: 19:26.
Nashville Predators - Winnipeg Jets 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Góly: 38. Blankenburg (Evangelista, Haula), 43. Evangelista (Haula, Josi) - 1. Vilardi (Scheifele, Samberg), 20. Niederreiter (Schenn, Samberg), 33. Perfetti (Namestnikov, Toews), 50. Connor (Schenn, Vilardi), 60. Niederreiter (Iafallo, Samberg). Brankári: Annunen - Comrie, strely na bránku: 22:25.
New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Góly: 13. NEMEC (Bratt, Hischier), 40. Meier (Bratt, Mercer), 47. Mercer - 6. Tippett (Dvorak, Zegras), 21. Mičkov (Konecny, Sanheim), 24. Mičkov (Konecny, York), 34. Zegras (Tippett), 60. Tippett. Brankári: Markström - Vladař, strely na bránku: 31:32.
Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
Góly: 9. Kindel (Crosby, Rust), 45. Crosby (Hayes) - 7. Ekman-Larsson (Knies, Matthews), 12. Cowan (Nylander, Rielly), 23. McMann (Rielly, Ekman-Larsson), 25. Joshua (Roy, Stecher), 34. Roy (Domi, McMann), 48. Matthews (Domi, Knies), 54. Robertson. Brankári: Šilovs (25. Jarry) - Hildeby, strely na bránku: 35:23.
Minnesota Wild - Buffalo Sabres 2:3 pp a sn (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. Kaprizov (Zuccarello, Jurov), 15. Boldy - 13. Malenstyn (Krebs, Dunne), 47. Doan (Tuch, Östlund), rozh. náj. Östlund. Brankári: Gustavsson - Ellis, strely na bránku: 24:32.
St. Louis Blues - Utah Mammoth 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 39. Holloway (Broberg, Thomas). Brankári: Hofer - Vejmelka, strely na bránku: 19:18.
Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 18. Kopitar (Kempe, Dumoulin), 64. Kempe (Byfield, Fiala) - 23. Kane (O'Connor, Myers). Brankári: Forsberg - Lankinen, strely na bránku: 23:20.
Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)
Góly: 17. Hertl (Dorofejev, Hutton), 26. Sissons (Kolesar, Reinhardt), 28. Marner (Howden, Stone), 33. Hertl (Marner, Eichel) - 8. Smith (Toffoli, Orlov), 35. Smith (Celebrini), 40. Eklund (Gaudette, Ferraro). Brankári: Lindbom - Nedeljkovic, strely na bránku: 24:21.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 15:47 0 1 1 -1 1 0
Šimon Nemec (New Jersey) 20:16 1 0 1 -4 3 2
Dalibor Dvorský (St. Louis) 12:47 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
