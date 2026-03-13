< sekcia Šport
Nemec strelil desiaty gól v sezóne, no New Jersey prehralo s Calgary
Jeho presný zásah prišiel v 22. minúte, keď v presilovke z dorážky znížil na 2:3. V 51 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral 22 bodov (10+12).
Autor TASR
New York 13. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil svoj desiaty gól v prebiehajúcej sezóne, no jeho New Jersey prehralo doma s Calgary tesne 4:5. V drese hostí absentovali Martin Pospíšil aj zranený Samuel Honzek. Washington s Martinom Fehérvárym vyhral v Buffale 2:1 a ukončil jeho osemzápasovú víťaznú sériu.
Dvadsaťdvaročný obranca Nemec bol s 21:22 minútami na ľade tretí najvyťaženejší hráč domácich a okrem gólu si do štatistík zapísal aj jednu strelu, dva bodyčeky, jeden blok, dve straty puku a dva mínusové body. Jeho presný zásah prišiel v 22. minúte, keď v presilovke z dorážky znížil na 2:3. V 51 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral 22 bodov (10+12).
Hráči St. Louis Blues zvíťazili na ľade najlepšieho tímu Východnej konferencie Caroliny 3:1 a pripísali si štvrtý triumf v uplynulých piatich dueloch, no na pozície play off strácajú šesť bodov. Dalibor Dvorský odohral za hostí 12:24 minúty, vyslal jednu strelu na bránku a pripísal si jeden bodyček. Fehérváry odohral pri triumfe nad Buffalom 19:56 minút, dostal menší trest a pripísal si aj strelu na bránku, bodyček a blok.
Tampa Bay bez zraneného Erika Černáka zdolala Detroit 4:1 vďaka dvojgólovým Gageovi Goncalvesovi a Jakeovi Guentzelovi. V drese San Jose opäť chýbal Pavol Regenda. Sharks zvíťazili na ľade Bostonu 4:2, gól a asistenciu zaznamenali všetci traja členovia druhej útočnej formácie William Eklund, Michael Misa a Tyler Toffoli. San Jose ukončilo sériu troch prehier a drží posledné postupové miesto na západe.
Toronto ukončilo sériu ôsmich prehier po tom, čo doma zdolalo Anaheim 6:4. V domácom drese zažiaril Matthew Knies, ktorý strelil gól a pridal tri asistencie, Matias Maccelli mal bilanciu 1+2. Kapitán Maple Leafs Auston Matthews stihol streliť gól predtým, ako ho zranil zákrokom kolenom na koleno český obranca Ducks Radko Gudas, ktorý za to dostal trest do konca zápasu.
Posledný tím východu New York Rangers vyhral vo Winnipegu 6:3 a natiahol sériu triumfov na tri. Rovnako dlhú šnúru ťahá aj Dallas, ktorý zdolal Edmonton vysoko 7:2 aj vďaka štvorbodovému Jasonovi Robertsonovi (2+2). Nathan MacKinnon strelil gól a pridal tri asistencie a jeho Colorado vyhralo v Seattli vysoko 5:1.
výsledky:
Carolina - St. Louis 1:3, New Jersey - Calgary 4:5 /za domácich NEMEC 1+0/, Florida - Columbus 2:1 pp, Tampa Bay - Detroit 4:1, Toronto - Anaheim 6:4, Buffalo - Washington 1:2, Boston - San Jose 2:4, Winnipeg - NY Rangers 3:6, Minnesota - Philadelphia 2:3 pp a sn, Dallas - Edmonton 7:2, Utah - Chicago 2:3 pp, Seattle - Colorado 1:5, Vegas - Pittsburgh 6:2, Vancouver - Nashville 4:3 pp a sn
