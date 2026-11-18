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Nemec strelil prvý gól za Calgary, skórovali aj Pospíšil a Dvorský
Nemec ním prispel k víťazstvu na ľade San Jose 5:2, na ktorom sa presným zásahom a asistenciou podieľal aj Martin Pospíšil.
Autor TASR,aktualizované
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New York 18. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil v noci na stredu svoj prvý gól v drese Calgary. Prispel ním k víťazstvu na ľade San Jose 5:2, na ktorom sa presným zásahom a asistenciou podieľal aj Martin Pospíšil. Do listiny strelcov sa zapísal aj útočník Dalibor Dvorský, ktorý sa piatym gólom v sezóne podieľal na divokom víťazstve St. Louis nad Anaheimom 8:6.
Dvorského gólový moment prišiel v 34. minúte, keď zvýšil na priebežných 4:2. V ofenzívnej akcii domácich dostal prihrávku od Piusa Sutera a bekhendom prekonal Villeho Hussa. V zápase odohral 10:31 minúty a do štatistík mu pribudol aj plusový bod a jeden hit. Po 21 odohratých stretnutiach má na konte sedem kanadských bodov (5+2). Blues zvíťazili v treťom dueli z predošlých štyroch. Ducks nebodovali v treťom zápase z uplynulých štyroch, no ich útočník Cutter Gauthier potvrdil gólovú formu. Strelil už svoj štvrtý hetrik počas uplynulých deviatich súbojov. Sériu s gólom predĺžil na desať zápasov, počas ktorých dosiahol 19 gólov. Po 21 odohratých dueloch má bilanciu 21+8.
Nemec sa dočkal prvého gólu v drese Flames v 22. zápase sezóny, doteraz mal na konte sedem kanadských bodov za asistencie. Jeho prvý presný zásah v prebiehajúcom ročníku prišiel v presilovke v 22. minúte, keď po prihrávke Čecha Adama Klapku zvýšil na priebežných 3:1. Flames poslal do vedenia 2:1 Martin Pospíšil, keď bekhendom z otočky prekonal Jaroslava Askarova. Flames odčinili prehru s Anaheimom 1:6 a nedovolili San Jose zvíťaziť v treťom zápase v rade.
V stretnutí Tampa Bay - Washington nastúpili proti sebe slovenskí obrancovia Erik Černák a Martin Fehérváry, no nezapísali sa do kanadského bodovania. Domáci Lightning zvíťazili 5:2. Černák strávil na ľade 17:04 min., počas ktorých sa prezentoval jedným hitom a dvoma zblokovanými strelami. Fehérváry odohral 17:30 min. a mal jeden hit.
Brankár Darcy Kuemper z Los Angeles vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne, keď zneškodnil všetkých 29 striel domáceho Bostonu. Na víťazstve 3:0 sa podieľal aj asistenciou pri góle Erika Gustafssona. Diváci v TD Garden videli aj dve trestné strieľania, no Quinton Byfield ani Morgan Geekie z nich neskórovali. Bruins prehrali tretí zápas za sebou, všetky na domácom ľade. Kings ukončili sériu štyroch prehier a ideálne odštartovali štvorzápasový trip.
Hráčom Edmontonu stačilo 18 striel, aby na ľade Floridy zvíťazili presvedčivo 5:2. Predĺžili tým svoju víťaznú sériu na šesť stretnutí a naďalej sú na čele Západnej konferencie. V 23 zápasoch nazbierali 37 bodov, druhá v poradí Minnesota má o jeden menej. Kapitán „olejárov“ Connor McDavid nazbieral dva kanadské body (1+1) a bodoval aj v 23. zápase sezóny. Na čele produktivity má 55 bodov (13+42). Panthers prehrali druhýkrát v rade. Oba ich góly strelil v tretej tretine Matthew Tkachuk.
Obranca Matthew Schaefer z NY Islanders strelil svoj prvý hetrik v NHL a prispel ním k víťazstvu nad trápiacim sa Columbusom 5:1. Vo veku 19 rokov a 73 dní sa stal druhým najmladším obrancom s hetrikom v NHL. Mladší bol iba Phil Housley, ktorý strelil 23. januára 1983 hetrik vo veku 18 rokov a 320 dní. Islanders dokázali prvýkrát v sezóne vyhrať tri duely za sebou. Blue Jackets nebodovali v piatom stretnutí v rade a naďalej sú na poslednom 16. mieste Východnej konferencie.
Nedarí sa ani hráčom Toronta, ktorí nebodovali už v siedmich stretnutiach v sérii. V noci na stredu neuspeli ani na ľade Chicaga, keď v súboji organizácií tzv. Original six prehrali 3:6. K lepšiemu výsledku im nepomohol ani fakt, že domácich prestrieľali 36:25. V zápase proti sebe nastúpili brankári Spencer Knight a Sergej Bobrovskij, ktorí boli v roku 2024 spoluhráči v tíme Floridy, s ktorou získali Stanleyho pohár.
O kríze môžu hovoriť aj hráči Buffala. V noci na stredu viedli na ľade Philadelphie 1:0 aj 2:1, no napokon jej podľahli 3:4, Pre Sabres to bola piata prehra v rade.
Osmička draftu 2026 Viggo Björck z Winnipegu strelil v 21. zápase sezóny svoj prvý gól v NHL. V domácom zápase proti Ottawe znížil v druhej tretine na konečných 1:2. Jets prehrali prvýkrát po šiestich víťazstvách. Ottawa zvíťazila v treťom dueli v rade.
Dvorského gólový moment prišiel v 34. minúte, keď zvýšil na priebežných 4:2. V ofenzívnej akcii domácich dostal prihrávku od Piusa Sutera a bekhendom prekonal Villeho Hussa. V zápase odohral 10:31 minúty a do štatistík mu pribudol aj plusový bod a jeden hit. Po 21 odohratých stretnutiach má na konte sedem kanadských bodov (5+2). Blues zvíťazili v treťom dueli z predošlých štyroch. Ducks nebodovali v treťom zápase z uplynulých štyroch, no ich útočník Cutter Gauthier potvrdil gólovú formu. Strelil už svoj štvrtý hetrik počas uplynulých deviatich súbojov. Sériu s gólom predĺžil na desať zápasov, počas ktorých dosiahol 19 gólov. Po 21 odohratých dueloch má bilanciu 21+8.
Nemec sa dočkal prvého gólu v drese Flames v 22. zápase sezóny, doteraz mal na konte sedem kanadských bodov za asistencie. Jeho prvý presný zásah v prebiehajúcom ročníku prišiel v presilovke v 22. minúte, keď po prihrávke Čecha Adama Klapku zvýšil na priebežných 3:1. Flames poslal do vedenia 2:1 Martin Pospíšil, keď bekhendom z otočky prekonal Jaroslava Askarova. Flames odčinili prehru s Anaheimom 1:6 a nedovolili San Jose zvíťaziť v treťom zápase v rade.
V stretnutí Tampa Bay - Washington nastúpili proti sebe slovenskí obrancovia Erik Černák a Martin Fehérváry, no nezapísali sa do kanadského bodovania. Domáci Lightning zvíťazili 5:2. Černák strávil na ľade 17:04 min., počas ktorých sa prezentoval jedným hitom a dvoma zblokovanými strelami. Fehérváry odohral 17:30 min. a mal jeden hit.
Brankár Darcy Kuemper z Los Angeles vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne, keď zneškodnil všetkých 29 striel domáceho Bostonu. Na víťazstve 3:0 sa podieľal aj asistenciou pri góle Erika Gustafssona. Diváci v TD Garden videli aj dve trestné strieľania, no Quinton Byfield ani Morgan Geekie z nich neskórovali. Bruins prehrali tretí zápas za sebou, všetky na domácom ľade. Kings ukončili sériu štyroch prehier a ideálne odštartovali štvorzápasový trip.
Hráčom Edmontonu stačilo 18 striel, aby na ľade Floridy zvíťazili presvedčivo 5:2. Predĺžili tým svoju víťaznú sériu na šesť stretnutí a naďalej sú na čele Západnej konferencie. V 23 zápasoch nazbierali 37 bodov, druhá v poradí Minnesota má o jeden menej. Kapitán „olejárov“ Connor McDavid nazbieral dva kanadské body (1+1) a bodoval aj v 23. zápase sezóny. Na čele produktivity má 55 bodov (13+42). Panthers prehrali druhýkrát v rade. Oba ich góly strelil v tretej tretine Matthew Tkachuk.
Obranca Matthew Schaefer z NY Islanders strelil svoj prvý hetrik v NHL a prispel ním k víťazstvu nad trápiacim sa Columbusom 5:1. Vo veku 19 rokov a 73 dní sa stal druhým najmladším obrancom s hetrikom v NHL. Mladší bol iba Phil Housley, ktorý strelil 23. januára 1983 hetrik vo veku 18 rokov a 320 dní. Islanders dokázali prvýkrát v sezóne vyhrať tri duely za sebou. Blue Jackets nebodovali v piatom stretnutí v rade a naďalej sú na poslednom 16. mieste Východnej konferencie.
Nedarí sa ani hráčom Toronta, ktorí nebodovali už v siedmich stretnutiach v sérii. V noci na stredu neuspeli ani na ľade Chicaga, keď v súboji organizácií tzv. Original six prehrali 3:6. K lepšiemu výsledku im nepomohol ani fakt, že domácich prestrieľali 36:25. V zápase proti sebe nastúpili brankári Spencer Knight a Sergej Bobrovskij, ktorí boli v roku 2024 spoluhráči v tíme Floridy, s ktorou získali Stanleyho pohár.
O kríze môžu hovoriť aj hráči Buffala. V noci na stredu viedli na ľade Philadelphie 1:0 aj 2:1, no napokon jej podľahli 3:4, Pre Sabres to bola piata prehra v rade.
Osmička draftu 2026 Viggo Björck z Winnipegu strelil v 21. zápase sezóny svoj prvý gól v NHL. V domácom zápase proti Ottawe znížil v druhej tretine na konečných 1:2. Jets prehrali prvýkrát po šiestich víťazstvách. Ottawa zvíťazila v treťom dueli v rade.
NHL - výsledky:
Boston - Los Angeles 0:3, Florida - Edmonton 2:5, New York Islanders - Columbus 5:1, Philadelphia - Buffalo 4:3, Winnipeg - Ottawa 1:2, Chicago - Toronto 6:3, Tampa Bay - Washington 5:2, Minnesota - Nashville 7:3, St. Louis - Anaheim 8:6 (DVORSKÝ za domácich 1+0), San Jose - Calgary 2:5 (NEMEC 1+0 a POSPÍŠIL 1+1 za hostí), Vegas - Dallas 3:3 po 3. tretine
Boston - Los Angeles 0:3, Florida - Edmonton 2:5, New York Islanders - Columbus 5:1, Philadelphia - Buffalo 4:3, Winnipeg - Ottawa 1:2, Chicago - Toronto 6:3, Tampa Bay - Washington 5:2, Minnesota - Nashville 7:3, St. Louis - Anaheim 8:6 (DVORSKÝ za domácich 1+0), San Jose - Calgary 2:5 (NEMEC 1+0 a POSPÍŠIL 1+1 za hostí), Vegas - Dallas 3:3 po 3. tretine