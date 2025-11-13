< sekcia Šport
Nemec strelil prvý hetrik a rozhodol o triumfe New Jersey v Chicagu
Obranca sa zaskvel, keď najprv vyrovnal svojím druhým zásahom v sezóne na 1:1, necelé 4 minúty pred koncom riadneho hracieho času zariadil predĺženie a v jeho 4. minúte rozhodol o triumfe.
Autor TASR,aktualizované
New York 13. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec strelil premiérový hetrik v zámorskej NHL a rozhodol o víťazstve New Jersey na ľade Chicaga 4:3 po predĺžení. Dvadsaťjedenročný obranca sa zaskvel vo štvrtkovom zápase, keď najprv vyrovnal svojím druhým zásahom v sezóne na 1:1, necelé štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času zariadil predĺženie (3:3) a v jeho štvrtej minúte rozhodol o triumfe Devils.
Nemec doteraz nikdy nestrelil viac ako jeden gól v zápase NHL. Po štvrtku má v prebiehajúcej sezóne bilanciu 17 duelov, v ktorých zaznamenal štyri presné zásahy a osem asistencií. Proti Chicagu odohral 26:20 minút a okrem hetriku si do štatistík pripísal aj štyri plusové body, päť striel na bránku a jednu zablokovanú strelu. V stretnutí ho vyhlásili za najlepšieho hráča.
Prvý gól strelil pätnásť sekúnd pred koncom druhej tretiny, keď odpovedal na zásah Connora Bedarda z úvodného dejstva a vyrovnal na 1:1. New Jersey získalo puk vo svojom pásme, Nemec ho prihral do stredného Nicovi Hischierovi, ten ho potiahol do útočného a vrátil späť na hokejku slovenského reprezentanta. Pred Nemcom sa otvoril priestor, medzi kruhmi si puk prehodil na bekhend a Spencera Knighta prekonal strelou k ľavej žrdi. Pri druhom sa presadil po rýchlom brejku a krížnej prihrávke na ľavú stranu bránkoviska od Noesena a v predĺžení zužitkoval presný pas od brankára Jacoba Markströma na modrú čiaru a z ľavého kruhu trafil ponad Knightovu lapačku.
Na ľade Tampy Bay padlo sedem gólov už v prvej tretine, ktorú vyhrali Rangers 4:3 a v ďalších dvoch skórovali už len oni. Artemij Panarin nazbieral štyri asistencie, Vincent Trocheck a Will Cuylle strelili po dva góly. Slovenský obranca Erik Černák odohral 19:55 minút, mal dva mínusové body a po štyri bodyčeky i zablokované strely.
výsledky:
Tampa Bay - NY Rangers 3:7, Philadelphia - Edmonton 1:2 pp, Utah - Buffalo 5:2, Chicago - New Jersey 3:4 /Nemec za hostí 3+0/
