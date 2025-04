Nemec, Tatar ani Pospíšil nebodovali, no tešili sa z víťazstiev

NHL - sumáre



New Jersey Devils - Minnesota Wild 3:2 pp a sn (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 13. L. Hughes (Pesce, Dowling), 50. Hischier (Noesen, L. Hughes), rozh. sn Cotter - 43. Hinostroza (Middleton, Merrill), 58. Boldy (Foligno). Brankári: Markström - Gustavsson, strely na bránku: 27:27.







Philadelphia Flyers - Nashville Predators 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Góly: 29. Poehling (Konecny, Mičkov), 34. Drysdale (Mičkov, Konecny) - 34. L´Heureux (McCarron, Skjei). Brankári: Fedotov - Annunen, strely na bránku: 18:29.







Colorado Avalanche - Calgary Flames 2:3 pp a sn (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 17. Makar (MacKinnon, Toews), 28. O´Connor (Kelly) - 51. Lomberg (Klapka, Weegar), 52. Klapka (Lomberg, Rooney), rozh. sn Šarangovič. Brankári: Wedgewood - Vladař, strely na bránku: 30:27.







Seattle Kraken - Dallas Stars 1:2 v 3. tretine (1:2, 0:0, 0:0)











Slováci v akcii



Martin Pospíšil (Calgary) 15:53 0 0 0 -1 2 0



Šimon Nemec (New Jersey) 11:12 0 0 0 -1 2 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:43 0 0 0 -1 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas

New York 1. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti Šimon Nemec, Tomáš Tatar ani Martin Pospíšil sa v nočných zápasoch NHL nezapísali do kanadského bodovania. Do štatistík im pribudli mínusové body, no radosť mali z víťazstiev. New Jersey v zostave s Nemcom a Tatarom triumfovalo nad Minnesotou 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rovnaký výsledok dosiahlo Calgary s Pospíšilom, ktoré získalo proti Coloradu cenné dva body v snahe o druhú voľnú kartu do play off v Západnej konferencii.Flames prehrávali na ľade „lavín“ ešte v 50. minúte 0:2, no napokon otočili skóre. Výraznú zásluhu mal na tom český útočník Adam Klapka, ktorý najskôr asistoval pri góle Ryana Lomberga a krátko na to presným zásahom zavŕšil svoj prvý dvojbodový zápas v kariére. O triumfe Calgary rozhodol v druhej sérii samostatných nájazdov Jegor Šarangovič. Pospíšil nastúpil v prvej formácii Flames, na ľade odohral takmer 16 minút a s 9 hitmi bol najaktívnejší zo všetkých hráčov zápasu. Do štatistík si pripísal aj mínusový bod a dve strely. Svoje čakanie na piaty gól v sezóne si predĺžil na 16 zápasov. Flames zvíťazili po dvoch prehrách a na pozíciu druhej voľnej karty, na ktorej sa nachádza St. Louis, strácajú päť bodov. Odohrali však o dva zápasy menej než Blues. Avalanche prehrali druhý zápas za sebou. Calgary triumfovalo nad Coloradom prvýkrát od októbra 2022, resp. po siedmich prehrách.Pozíciu na prvej voľnej karte v Západnej konferencii si držia hráči Minnesoty. Na ľade New Jersey prehrali štvrtý zápas z predošlých piatich. Dvakrát dotiahli tesný náskok domácich, no tí uspeli v oboch samostatných nájazdoch, zatiaľ čo Wild ani raz. Devils zvíťazili v treťom zápase z predošlých štyroch a figurujú na treťom mieste v Metropolitnej divízii. Obranca Šimon Nemec odohral 11:12 min., počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod rovnako ako Tomášovi Tatarovi. Skúsený útočník raz vystrelil na bránku a na ľade strávil 12:43 min.Hráči Philadelphie triumfovali aj v treťom zápase po tom, čo vedenie klubu odvolalo hlavného trénera Johna Tortorellu, ktorého dočasne nahradil Brad Shaw. Flyers zvíťazili nad Nashvillom 2:1 a postarali sa o tretiu prehru súpera za sebou. „Predátori,“ ktorí už stratili šancu na účasť v play off, prestrieľali domácich 29:18, no brankára Ivana Fedotova prekonal iba útočník Zachary L'Heureux.