Nemec troma asistenciami prispel k víťazstvu New Jersey s Coloradom
Nemec odohral duel s najvyššou minutážou v novom ročníku.
Autor TASR,aktualizované
New York 26. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec si pripísal trojbodový večer v zámorskej NHL. Dvadsaťjedenročný obranca sa troma asistenciami podieľal na víťazstve svojho tímu New Jersey Devils proti Coloradu Avalanche 4:3 po predĺžení. Nemec prihrával aj na rozhodujúci presný zásah Jacka Hughesa.
Nemec odohral duel s najvyššou minutážou v novom ročníku. Na ľade strávil 23:35 min, čo bol spomedzi všetkých hráčov Devils tretí najvyšší ice-time. Všetky jeho asistencie mali charakter primárnej. Nemec rozbehol gólovú akciu Jacka Hughesa v 10. minúte duelu krížnou prihrávkou stredným pásmom. V prostrednej časti hry vysunul do samostatného úniku Connora Browna, ktorý nezaváhal. V predĺžení naservíroval víťazný gól Hughesovi po tom, ako dobre zapracoval v útočnom pásme. V rohu ihriska vyvinul tlak na duo Cale Makar a Martin Nečas, puk posunul Hughesovi, a ten rozhodol švihom.
Po deviatich odohratých dueloch má Nemec na konte sedem bodov za asistencie. Posunul sa na pozíciu najproduktívnejšieho Slováka doterajšieho priebehu súťaže. Predstihol päťbodového útočníka Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens.
NHL - sumár:
New Jersey Devils - Colorado Avalanche 4:3 po predĺžení (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 10. Gricjuk (Meier), 10. J. Hughes (NEMEC, Dillon), 33. Brown (NEMEC), 62. J. Hughes (NEMEC) – 13. Ničuškin (Makar, Olofsson), 18. MacKinnon (Lehkonen, D. Toews), 54. Nelson (Colton, Malinski). Brankári: Allen - Miner, strely na bránku: 24:24.
Slovák v akcii:
Šimon Nemec (New Jersey) 23:35 0 3 3 +2 2 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
