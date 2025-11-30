Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. november 2025Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Šport

Nemec v spoločnosti Makara, Karlssona, či Doughtyho

.
Slovenský obranca New Jersey Devils Šimon Nemec. Foto: TASR/AP

Nemec sa stal piatym obrancom za uplynulých 25 rokov, ktorý strelil vo veku 21 a menej rokov šesť gólov v jednom kalendárnom mesiaci.

Autor TASR
New York 30. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec strelil v novembri v zámorskej NHL šesť gólov a s 15 bodmi (6+9) je obranca New Jersey Devils najproduktívnejším Slovákom v profilige. Vďaka streleckej forme sa zapísal do histórie.

Nemec sa stal piatym obrancom za uplynulých 25 rokov, ktorý strelil vo veku 21 a menej rokov šesť gólov v jednom kalendárnom mesiaci. Niečo podobné pred ním dosiahli len Cale Makar (7 v novembri 2019), Erik Karlsson (7 vo februári 2012), Drew Doughty (6 vo februári 2011) a Shea Weber (6 v marci 2007).

V klubovej histórii Devils/Colorado Rockies/Kansas City Scouts dalo okrem Nemca šesť gólov v jednom mesiaci len kvarteto hráčov - Dave Pichette (10 v decembri 1984), Barry Beck (10 v decembri 1977), Tom Kurvers (8 v decembri 1988) a Mike McEwen (6 v decembri 1979).
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun