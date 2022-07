New Jersey 13. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimom Nemec verí, že si v NHL zahrá už v nasledujúcej sezóne 2022/2023. Dvojka nedávneho draftu sa pre nhl.com vyjadrila, že neuvažuje nad pôsobením v juniorskej súťaži, keďže má už bohaté skúsenosti s mužským hokejom.



Nemec zamieril po drafte do tréningového kempu "diablov" pre hráčov, ktorých si klub vybral. "Som nadšený, že som tu a myslím si, že New Jersey Devils je pre mňa dobrá organizácia. Ľudia sú tu naozaj priateľskí. Na prvom tréningu (v utorok) to ešte nebolo z mojej strany ideálne, keďže som bol na ľade len druhýkrát v priebehu mesiaca. O pár dní to už bude lepšie," poznamenal.



Nemec verí, že by už v nasledujúcej sezóne 2022/2023 mohol "ochutnať" NHL. Do úvahy prichádza aj pôsobenie vo farmárskej AHL, no nad možnosťou účinkovať v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL neuvažuje. Práva na neho má klub Cape Breton, no 18-ročný obranca má záujem pôsobiť v mužskom hokeji. V ňom už získal skúsenosti v slovenskej extralige, ale aj na medzinárodnej scéne počas MS a ZOH. "Odohral som dve celé sezóny proti mužom. Chcem hrať v Severnej Amerike, možno v AHL, alebo možno v NHL v drese Devils," poznamenal Nemec.