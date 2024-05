Nemec vytvoril rekord MS v počte zápasov hráča do 20 rokov

Ostrava 17. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec vytvoril rekord majstrovstiev sveta v počte odohratých zápasov v podaní hráča do 20 rokov. Stredajší zápas proti Poľsku (4:0) bol pre neho už 22. na MS, čím prekonal 89 rokov starý zápis Švajčiara Ferdinanda Cattiniho. Nemec síce 15. februára oslávil dvadsiate narodeniny, no počas celej sezóny 2023/2024 patrí na turnajoch organizovaných Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) medzi hráčov do 20 rokov.



Slovákov čakajú ešte tri zápasy v základnej skupine, vďaka čomu Nemec pravdepodobne navýši rekord na minimálne 25 duelov. V prípade, že by sa slovenský tím dostal až do finále, pribudnú ešte ďalšie dva. Pre Nemca je šampionát v Ostrave už štvrtý v kariére, nechýbal ani na MS 2021, 2022 a 2023. Slovensko reprezentoval aj na bronzových ZOH 2022 v Pekingu. Na MS dosiahol bilanciu (2+10).



V poradí hráčov do 20 rokov s najviac odohratými zápasmi na MS stúpa aj útočník Juraj Slafkovský. Aj on patrí počas celej sezóny 2023/2024 medzi hráčov do 20 rokov a po zápase s Poľskom mal na konte 18 duelov na MS (bilancia 3+10).