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Nemec Wesemann získal zlato v skokoch z 1 m dosky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Striebro putuje do Veľkej Británie zásluhou Jacka Laughera (418,25).

Autor TASR
Paríž 2. augusta (TASR) - Nemecký reprezentant Moritz Wesemann získal na ME v plaveckých športoch v Paríži zlatú medailu v skokoch z 1 m dosky. Vo finále triumfoval s celkovým ziskom 431,45 bodu. Striebro putuje do Veľkej Británie zásluhou Jacka Laughera (418,25), bronz patrí jeho krajanovi Jordanovi Houldenovi (410,30).



ME v plaveckých športoch v Paríži - skoky do vody

muži - finále skokov z 1 m dosky:

1. Moritz Wesemann (Nem.) 431,45 b., 2. Jack Laugher (V. Brit.) 418,25, 3. Jordan Houlden (V. Brit.) 410,30, 4. Lorenzo Marsaglia (Tal.) 387,00, 5. Jules Bouyer (Fr.) 384,30, 6. Isak Borslien (Nór.) 382,65
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