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Nemec Wesemann získal zlato v skokoch z 1 m dosky
Striebro putuje do Veľkej Británie zásluhou Jacka Laughera (418,25).
Autor TASR
Paríž 2. augusta (TASR) - Nemecký reprezentant Moritz Wesemann získal na ME v plaveckých športoch v Paríži zlatú medailu v skokoch z 1 m dosky. Vo finále triumfoval s celkovým ziskom 431,45 bodu. Striebro putuje do Veľkej Británie zásluhou Jacka Laughera (418,25), bronz patrí jeho krajanovi Jordanovi Houldenovi (410,30).
ME v plaveckých športoch v Paríži - skoky do vody
muži - finále skokov z 1 m dosky:
1. Moritz Wesemann (Nem.) 431,45 b., 2. Jack Laugher (V. Brit.) 418,25, 3. Jordan Houlden (V. Brit.) 410,30, 4. Lorenzo Marsaglia (Tal.) 387,00, 5. Jules Bouyer (Fr.) 384,30, 6. Isak Borslien (Nór.) 382,65
muži - finále skokov z 1 m dosky:
1. Moritz Wesemann (Nem.) 431,45 b., 2. Jack Laugher (V. Brit.) 418,25, 3. Jordan Houlden (V. Brit.) 410,30, 4. Lorenzo Marsaglia (Tal.) 387,00, 5. Jules Bouyer (Fr.) 384,30, 6. Isak Borslien (Nór.) 382,65