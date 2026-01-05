< sekcia Šport
Nemec zamieril z Nitry do kanadskej juniorky, posilnil Sudbury v OHL
Nemec i Chovan reprezentovali Slovensko na stále prebiehajúcich majstrovstvách sveta juniorov v Minnesote, kde Slováci vypadli vo štvrťfinále proti Kanade (1:7).
Autor TASR
Sudbury 5. januára (TASR) - Slovenský hokejista Adam Nemec bude pokračovať vo svojej kariére v zámorí. Pôsobenie v HK Nitra vymenil za kanadskú juniorskú súťaž OHL, v ktorej si oblečie dres Sudbury Wolves. V klube sa stretne s krajanom Jánom Chovanom.
Nemec i Chovan reprezentovali Slovensko na stále prebiehajúcich majstrovstvách sveta juniorov v Minnesote, kde Slováci vypadli vo štvrťfinále proti Kanade (1:7). Mladší brat Šimona Nemca, obrancu New Jersey Devils, nazbieral v tomto ročníku slovenskej Tipsport ligy 15 bodov (3+12) v 28 dueloch. „Sme nadšení, že Adam posilní náš tím. Bol to hráč, ktorého sme si cenili od nášho prvého stretnutia na drafte CHL. Odvtedy máme s ním a jeho agentom skvelý vzťah. Prinesie do tímu rýchlosť, talent a skúsenosti so seniorským hokejom,“ uviedol pre klubový web Sudbury viceprezident a generálny manažér Rob Papineau.
