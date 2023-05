Nemec zatiaľ SR neposilní, Devils ho povolali do prvého tímu

Newark 6. mája (TASR) - Obranca Šimon Nemec zatiaľ neposilní slovenskú hokejovú reprezentáciu pred MS v Rige. Klub NHL New Jersey Devils ho po vypadnutí farmárskeho tímu Utica Comets z play off AHL povolal do prvého tímu. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.



Devils prehrávajú v semifinále Východnej konferencie s Carolinou Hurricanes 0:2 na zápasy. Tretí duel série je na programe v sobotu o 21.30 h SELČ v New Jersey.



Nemec, ktorého si Devils vybrali vo vlaňajšom drafte ako celkovú dvojku, odohral celú sezónu 2022/2023 na farme "diablov" v Utice. Pre Comets sa v noci na sobotu skončila sezóna, keď prehrali sériu play off AHL s Torontom Marlies 1:3 na zápasy. Nemec sa v šiestich zápasoch vyraďovacej časti prezentoval gólom a tromi asistenciami, predtým nazbieral v 65 stretnutiach základnej časti 34 bodov (12+22). V prípade štartu v drese New Jersey by išlo o jeho debut v NHL. Slovensko reprezentoval na dvoch MS a aj na bronzových ZOH v Pekingu.