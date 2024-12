Nemecká bežkyňa na lyžiach Henningová sa odhlásila z Tour de Ski

Berlín 25. decembra (TASR) - Nemecká bežkyňa na lyžiach Katharina Hennigová sa zo zdravotných dôvodov rozhodla odhlásiť z Tour de Ski. Tradičné podujatie sa uskutoční od 28. decembra do 5. januára.



"Moje telo nie je v poriadku," napísala v stredu na Instagram. Hennigová uviedla, že to bolo ťažké rozhodnutie, no takto bude mať aspoň čas dať sa do poriadku a pripraviť sa na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať na prelome februára a marca v nórskom Trondheime.



Hennigová mala náročnú prípravu na sezónu, keďže riešila zdravotné a psychické problémy, informovala agentúra dpa.