Nemecká futbalová federácia navýšila odmeny pre účastníkov pohára
Víťaz pohárovej súťaže si odnesie odmenu približne 4,3 milióna, zdolaný finalista 2,88 milióna.
Autor TASR
Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecká futbalová federácia navýšila finančnú čiastku, ktorú rozdá účastníkom tamojšieho pohára. V ročníku 2025/2026 dosiahnu celkové prémie 75 miliónov eur, čo je o 800.000 viac ako v predošlej sezóne.
Víťaz pohárovej súťaže si odnesie odmenu približne 4,3 milióna, zdolaný finalista 2,88 milióna. Každý zo 64 tímov prítomných v prvom kole zinkasuje niečo vyše 211.000 eur. Rekordérom v počte triumfov je Bayern Mníchov s dvadsiatimi titulmi, z trofeje sa naposledy tešili hráči VFB Stuttgart. Súťaž sa začína v piatok zápasmi 1. kola, finále je na programe 23. mája. Informovala agentúra DPA.
