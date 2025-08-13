Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecká futbalová federácia navýšila odmeny pre účastníkov pohára

Víťaz pohárovej súťaže si odnesie odmenu približne 4,3 milióna, zdolaný finalista 2,88 milióna.

Autor TASR
Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecká futbalová federácia navýšila finančnú čiastku, ktorú rozdá účastníkom tamojšieho pohára. V ročníku 2025/2026 dosiahnu celkové prémie 75 miliónov eur, čo je o 800.000 viac ako v predošlej sezóne.

Víťaz pohárovej súťaže si odnesie odmenu približne 4,3 milióna, zdolaný finalista 2,88 milióna. Každý zo 64 tímov prítomných v prvom kole zinkasuje niečo vyše 211.000 eur. Rekordérom v počte triumfov je Bayern Mníchov s dvadsiatimi titulmi, z trofeje sa naposledy tešili hráči VFB Stuttgart. Súťaž sa začína v piatok zápasmi 1. kola, finále je na programe 23. mája. Informovala agentúra DPA.
