Nemecká liga nariadila povinné karanténne tréningové kempy

Berlín 22. apríla (TASR) - Vedenie Nemeckej futbalovej ligy (DFL) nariadilo všetkým prvoligovým a druholigovým klubom povinné karanténne tréningové kempy až do konca tejto sezóny. Chce tak zaistiť riadne dohranie súťaží do konca mája.



Ako uviedla agentúra DPA, výkonný výbor DFL vo štvrtok po konzultáciách so zdravotnými úradmi pripravil stratégiu proti koronavírusu, ktorá má dva kroky. Podľa prvého musia hráči, tréneri a funkcionári "zostať len v domácom prostredí, resp. tréningových priestoroch na štadiónoch od 3. mája vrátane". Ide o akúsi "kvázi karanténu". Podľa druhého kroku od 12. mája vstúpi všetkých 36 klubov do karanténnych tréningových kempov, pričom všetci hráči musia mať negatívne PCR testy nie staršie ako 24 hodín. Tieto kempy sú potom povinné až do konca 34. kola (22.-23. mája).



Podľa DFL majú tieto opatrenia zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti, riadne dokončenie súťaží a špeciálne pomôcť reprezentácii pred letným EURO 2020.



V nemeckých kluboch sa v uplynulom období opäť rozšíril koronavírus, v Bundeslige museli odložiť zápasy Herthy Berlín a pozitívne testy sa objavili aj v troch druholigových kluboch.



Bezpečnostné opatrenia sa budú týkať aj slovenských legionárov v Nemecku. V Herthe pôsobí obranca Peter Pekarík, v Kolíne stredopoliar Ondrej Duda a v Augsburgu stredopoliar László Bénes.