Nemecká ministerka vnútra Faeserová navštívi zápas proti Japonsku

Dauha 1. novembra (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová sa rozhodla navštíviť prvý zápas svojej krajiny na futbalových majstrovstvách sveta proti Japonsku po tom, čo ju katarskí organizátori uistili o dodržiavaní ľudských práv.



Politička v týchto dňoch navštívila krajinu, ktorej ľudskoprávne organizácie i viaceré krajiny vyčítajú nedodržovanie práv a zlé zaobchádzanie s pracovníkmi pri výstavbe štadiónov a infraštruktúry pre potreby šampionátu ako aj kriminalizáciu LGBTIQ+ komunity. Faeserová uviedla, že premiér krajiny šejk Khalid bin Khalifa Al-Thani jej dal bezpečnostné záruky pre návštevníkov šampionátu. Zdroje z nemeckej delegácie uvádzajú, že to platí hlavne pre členov LGBTIQ+ komunity.



Faeserová chce zabezpečiť, aby "každý z Nemecka, kto príde na majstrovstvá sveta, bez ohľadu na to odkiaľ pochádza, bez ohľadu na to v čo verí a bez ohľadu na to koho miluje, bol v Katare tiež v bezpečí." Informovala agentúra dpa.