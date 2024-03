Nemecká televízia Sky: Xabi Alonso absolvoval rozhovory s Bayernom

Mníchov 4. marca (TASR) - Nemecká televízia Sky v pondelok informovala, že vedenie Bayernu Mníchov uskutočnilo prvé rozhovory so španielskym trénerom Xabim Alonsom. Najúspešnejší nemecký futbalový klub hľadá nástupcu Thomasa Tuchela, ktorý po sezóne skončí na lavičke Bavorov. Nahradiť by ho mohol práve koču Bayeru Leverkusen, ktorý vedie tabuľku Bundesligy s 10-bodovým náskokom pred Mníchovčanmi.



Štyridsaťdvaročný Alonso pozná bavorský tím z hráčskej kariéry a práve v drese Bayernu ukončil v roku 2017 aktívnu kariéru. Jeho zmluva s Leverkusenom vyprší v júni 2026. O služby Alonsa sa zaujíma aj FC Liverpool. Na lavičke "The Reds" po sezóne uzavrie úspešnú 9-ročnú kapitolu nemecký kormidelník Jürgen Klopp.



Podľa Sky by museli predstavitelia Bayernu zaplatiť za Alonsa odstupné až do výšky 25 miliónov eur, ak by chceli Španiela angažovať už v lete.