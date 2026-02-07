Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Američanky naďalej suverénne, nedali šancu Fínkam

Snímka zo zápasu Švédsko - Taliansko. Foto: TASR/AP

Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín.

Autor TASR
,aktualizované 
Miláno 7. decembra (TASR) - Hokejistky USA predviedli dominantný výkon aj vo svojom druhom zápase na olympijskom turnaji v Miláne. Obhajkyne strieborných medailí po úvodnej výhre 5:1 nad Češkami zvíťazili v sobotu nad Fínkami hladko 5:0 a so šiestimi bodmi sa usadili na čele A-skupiny. Megan Kellerová prispela k triumfu gólom a dvomi asistenciami. Fínky nastúpili na zápas po tom, ako museli ich prvý duel na ZOH 2026 s Kanadou odložiť, keďže bojovali s následkami norovírusu.

B-skupinu vedú s plným počtom bodov Švédky. V Aréne Santagiulia zvíťazili nad domácimi Taliankami suverénne 6:1 aj vďaka dvom gólom They Johanssonovej. Prvé víťazstvo dosiahli Nemky, ktoré si v Rho Arene poradili s Japonkami 5:2. Už v prvej tretine si vypracovali trojgólový náskok a v polovici duelu viedli 5:0. Nemky slávili prvý triumf na ZOH po dvanástich rokoch, po dvoch odohratých stretnutiach majú na konte tri body, rovnako ako Japonky.

Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.

Nemecké hokejistky Emily Nixová (vľavo) a Laura Klugeová sa tešia z gólu počas zápasu B-skupiny Nemecko - Japonsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 7. februára 2026.
Foto: TASR/AP




ZOH 2026 - hokej-ženy

A-skupina:

USA - Fínsko 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)



B-skupina:

Nemecko - Japonsko 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)

Švédsko - Taliansko 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)




tabuľka:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 10:2 6

2. Nemecko 2 1 0 0 1 6:6 3

3. Taliansko 2 1 0 0 1 5:7 3

--------------------------------

Japonsko 2 1 0 0 1 5:7 3

5. Francúzsko 2 0 0 0 2 3:7 0
.

