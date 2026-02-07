< sekcia Šport
Američanky naďalej suverénne, nedali šancu Fínkam
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 7. decembra (TASR) - Hokejistky USA predviedli dominantný výkon aj vo svojom druhom zápase na olympijskom turnaji v Miláne. Obhajkyne strieborných medailí po úvodnej výhre 5:1 nad Češkami zvíťazili v sobotu nad Fínkami hladko 5:0 a so šiestimi bodmi sa usadili na čele A-skupiny. Megan Kellerová prispela k triumfu gólom a dvomi asistenciami. Fínky nastúpili na zápas po tom, ako museli ich prvý duel na ZOH 2026 s Kanadou odložiť, keďže bojovali s následkami norovírusu.
B-skupinu vedú s plným počtom bodov Švédky. V Aréne Santagiulia zvíťazili nad domácimi Taliankami suverénne 6:1 aj vďaka dvom gólom They Johanssonovej. Prvé víťazstvo dosiahli Nemky, ktoré si v Rho Arene poradili s Japonkami 5:2. Už v prvej tretine si vypracovali trojgólový náskok a v polovici duelu viedli 5:0. Nemky slávili prvý triumf na ZOH po dvanástich rokoch, po dvoch odohratých stretnutiach majú na konte tri body, rovnako ako Japonky.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
B-skupinu vedú s plným počtom bodov Švédky. V Aréne Santagiulia zvíťazili nad domácimi Taliankami suverénne 6:1 aj vďaka dvom gólom They Johanssonovej. Prvé víťazstvo dosiahli Nemky, ktoré si v Rho Arene poradili s Japonkami 5:2. Už v prvej tretine si vypracovali trojgólový náskok a v polovici duelu viedli 5:0. Nemky slávili prvý triumf na ZOH po dvanástich rokoch, po dvoch odohratých stretnutiach majú na konte tri body, rovnako ako Japonky.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
ZOH 2026 - hokej-ženy
A-skupina:
USA - Fínsko 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
B-skupina:
Nemecko - Japonsko 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
Švédsko - Taliansko 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
A-skupina:
USA - Fínsko 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
B-skupina:
Nemecko - Japonsko 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
Švédsko - Taliansko 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
tabuľka:
1. Švédsko 2 2 0 0 0 10:2 6
2. Nemecko 2 1 0 0 1 6:6 3
3. Taliansko 2 1 0 0 1 5:7 3
--------------------------------
Japonsko 2 1 0 0 1 5:7 3
5. Francúzsko 2 0 0 0 2 3:7 0
1. Švédsko 2 2 0 0 0 10:2 6
2. Nemecko 2 1 0 0 1 6:6 3
3. Taliansko 2 1 0 0 1 5:7 3
--------------------------------
Japonsko 2 1 0 0 1 5:7 3
5. Francúzsko 2 0 0 0 2 3:7 0