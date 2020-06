Nemeckého futbalistu Boatenga zasiahla vražda Floyda

Berlín 7. júna (TASR) - Nemeckého futbalového reprezentanta afrického pôvodu Jérôma Boatenga tiež zasiahla násilná smrť afroameričana Georgea Floyda. Prezradil to v nedeľu v rozhovore pre Sky Sports.



Tridsaťjedenročný obranca Bayernu Mníchov priznal, že sám zažíval od detstva rasizmus. "Je to známa vec. Stále sa stretávam s nepriateľstvom z rôznych kruhov. Lenže to, čo sa stalo v Amerike, bola bezohľadná vražda v priamom prenose. Rozpútala ju zmes hnevu, nedostatku porozumenia a súcitu. Protestovať proti tomu je dobré a dôležité," vyhlásil.



Jérôme Boateng sa narodil v Berlíne, no jeho korene siahajú do Ghany. Jeho starší brat Kevin-Prince Boateng sa rozhodol nereprezentovať rodné Nemecko a prijal občianstvo krajiny svojich predkov. Obaja bratia nastúpili dvakrát proti sebe na majstrovstvách sveta, v roku 2006 i 2010. Správu priniesla agentúra DPA.