Nemeckí fanúšikovia pokračujú v protestoch proti novým opatreniam

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Minulý víkend protestovalo proti plánovaným krokom približne 8000 fanúšikov v Lipsku, dejisku zápasu kvalifikácie MS 2026 medzi domácim Nemeckom a Slovenskom (6:0).

Hannover 21. novembra (TASR) - Futbaloví fanúšikovia v Nemecku plánujú pokračovať v protestoch proti plánovaným bezpečnostným opatreniam na štadiónoch. Organizované skupiny priaznivcov vyzvali na 12 minút ticha na začiatku každého z víkendových bundesligových stretnutí. Naliehajú tiež na kluby, aby sa „proti týmto plánom postavili všetkými dostupnými zdrojmi a prostriedkami“.

Medzi návrhmi nemeckých úradov na sprísnenie bezpečnostných opatrení sú personalizované vstupenky, využívanie technológie rozpoznávania tvárí a vytvorenie národnej komisie pre zákazy vstupu na štadióny. Kritici plánovaných zmien však tvrdia, že futbaloví fanúšikovia sú čoraz viac považovaní za bezpečnostné riziko, hoci len malá časť z nich je v skutočnosti problémových. Na začiatku decembra majú v Brémach o nových pravidlách rokovať ministri vnútra jednotlivých spolkových krajín.

Vedenie dvoch najvyšších nemeckých futbalových súťaží (DFL) v tejto súvislosti zdôraznilo, že „kolektívne oficiálne opatrenia, ako ich v niektorých prípadoch požadujú politici, nie sú ani účinné z hľadiska zlepšenia bezpečnosti na štadiónoch, ani prijateľné pre milióny futbalových fanúšikov, ktorých by sa to dotklo“.
