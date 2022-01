Nemeckí hádzanári napokon odohrajú štvrtkový zápas so Španielskom

Bratislava 20. januára (TASR) - Hádzanári Nemecka odohrajú štvrtkový šláger o 18.00 h proti Španielsku v II. skupine hlavnej fázy európskeho šampionátu. Nemci zvažovali odstúpenie z turnaja a predstaviteľov Európskej hádzanárskej federácie (EHF) požiadali o doklad stretnutia so Španielskom, EHF to však odmietla. Pozitívne prípady sa však objavili aj v tíme Španielska.



Nemci zaznamenali v stredu na prebiehajúcich ME ďalšie štyri pozitívne testy na koronavírus. Celkovo sa vo výprave nakazili dvanásti hráči a jeden člen realizačného tímu. Na Slovensko povolali viacerých náhradníkov, aby s nimi tréner Alfred Gíslason mohol rátať už v najbližšom súboji, musia mať pred jeho začiatkom negatívny výsledok PCR testu. Bez posíl by mal k dispozícii iba trinásť zverencov a situáciu označil za "frustrujúcu a absurdnú".



Pri rozhodovaní brala EHF do úvahy viaceré faktory. Medzi ne patrili okrem iného aj športová situácia so súperom Nemecka, existujúce televízne zmluvy, ako aj celková mediálna situácia, vybavenie arény vrátane dostupnosti kľúčového personálu.



Pár hodín pred zápasom však pozitívne testovali aj dvoch hráčov Španielska - Joana Canellasa a Iana Tarrafetu. Španielska hádzanárska asociácia o tom informovala vo štvrtok popoludní. Obaja hráči sú izolovaní a sú v dobrom zdravotnom stave.



V stredu sa v zostávajúcich dvanástich tímoch na turnaji objavilo 18 pozitívnych prípadov, vo štvrtok dva. Druhý organizátor v Budapešti hlásil k štvrtkovému predpoludniu celkovo 25 prípadov. Chorváti ich mali deväť, Poľsko šesť, Holandsko a Rusko po štyri, Švédsko a Island po tri a Francúzsko jeden. Žiadny prípad nezaznamenali Dáni, Nóri a Čierna Hora.