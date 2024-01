Nemeckí hádzanári remizovali s rakúskymi 22:22

hádzaná - ME:



1. štvrťfinálová skupina (Kolín nad Rýnom):



Francúzsko - Island 39:32 (17:14)



Maďarsko - Chorvátsko 29:26 (14:13)



Nemecko - Rakúsko 22:22 (11:12)

Kolín nad Rýnom 20. januára (TASR) - Rakúski hádzanári remizovali v 1. štvrťfinálovej skupine na ME v Nemecku s domácim výberom 22:22. So štyrmi bodmi na konte figurujú na tretej priečke, ich súper má o bod menej a je štvrtý.Maďari zdolali Chorvátsko 29:26 a v tabuľke im patrí druhé miesto. Francúzi zvíťazili nad Islandom 39:32 a so šiestimi bodmi na konte sú na čele skupiny.