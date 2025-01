Nemeckí hádzanári si poradili s Tuniskom 31:19, postúpili z 2. miesta

MS v hádzanej mužov - hlavná fáza



I. skupina (Herning):



Nemecko - Tunisko 31:19 (18:8)



Česko - Dánsko 22:28 (10:12)



Taliansko - Švajčiarsko 25:33 (9:14)







tabuľka:



1. Dánsko 5 5 0 0 178:121 10*



2. Nemecko 5 4 0 1 155:137 8*



...................................



3. Švajčiarsko 5 2 1 2 144:138 5



4. Taliansko 5 2 0 3 129:149 4



5. Česko 5 1 1 3 111:125 3



6. Tunisko 5 0 0 5 117:164 0



*-postup do štvrťfinále







II. skupina (Varaždin):



Francúzsko - Severné Macedónsko 32:25 (18:14)



Katar - Maďarsko 23:29 (12:12)



Holandsko - Rakúsko 37:37 (19:17)







tabuľka:



1. Francúzsko 5 5 0 0 176:129 10*



2. Maďarsko 5 3 1 1 151:145 7*



......................................



3. Holandsko 5 2 1 2 172:177 5



4. Sev. Macedónsko 5 1 2 2 152:159 4



5. Rakúsko 5 1 2 2 147:156 4



6. Katar 5 0 0 5 139:171 0







Prezidentský pohár



I. skupina (Poreč):



Guinea - Poľsko 28:40 (13:21)



Alžírsko - Kuvajt 31:38 (14:18)







tabuľka:



1. Poľsko 3 3 0 0 120:92 6



2. Kuvajt 3 2 0 1 96:97 4



3. Alžírsko 3 1 0 2 95:99 2



4. Guinea 3 0 0 3 75:98 0

Herning, Varaždin 26. januára (TASR) - Hádzanári Maďarska si zaistili postup do štvrťfinále MS. V sobotňajšom stretnutí II. skupiny zdolali Katar 29:23 a ďalej idú z 2. priečky. Víťazmi skupiny boli už pred záverečným kolom Francúzi, ktorí napokon potvrdil prvé miesto výhrou nad Severným Macedónskom 32:25.Holanďania remizovali s Rakúšanmi 37:37 a už pred večernými súbojmi prišli aj o teoretickú šancu postupu. Ani prípadný triumf by im však napokon nestačil. Z I. skupiny mali už pred záverečnými stretnutiami istotu účasti medzi najlepšou osmičkou Dáni a Nemci. Tí si v Herningu poradili s Tuniskom 31:19 a do štvrťfinále idú z druhej priečky. Víťazi skupiny Dáni predtým zdolali Česko 28:22.