Nemeckí rozhodcovia zatiaľ neabsolvovali testy na koronavírus

Kolín 7. mája (TASR) - Futbaloví rozhodcovia v Nemecku zatiaľ neabsolvovali testy na prítomnosť koronavírusu, pritom reštart sezóny "klope na dvere". Po spomalení šírenia pandémie sa prvá a druhá bundesliga opäť rozbehnú v sobotu 16. mája.



V prípade pozitívneho testu bude musieť rozhodca ísť do 14-dňovej domácej karantény, informovala agentúra SID. Vedenie Nemeckej futbalovej ligy (DFL) plánuje testovať arbitrov ráno v deň zápasu, na ktorý ich deleguje rozhodcovská komisia. Testy môžu absolvovať v dejisku stretnutia spolu s ďalšími aktérmi alebo na štadióne, ktorý sa nachádza v blízkosti ich domova.



"Nemecký futbalový zväz (DFB), ktorý za to zodpovedá, nás informoval, že prijme nutné kroky a vykoná všetky potrebné testy. Samozrejme, aj arbitri musia dodržiavať hygienické a bezpečnostné pravidlá, no oni sa pri tréningu nedostávajú do telesného kontaktu," povedal riaditeľ DFL Christian Seifert po štvrtkovej videokonferencii. Dodal, že v kolínskom sídle VAR dôjde k úpravám, aby sa minimalizovalo riziko prenosu infekcie aj medzi videoasistentmi.



V Nemecku evidovali vo štvrtok popoludní celkovo 168.276 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 7277 ľudí. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených už vyše 3,8 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 265.000 osôb.