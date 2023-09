Nemecko bude v septembri definitívne bez Füllkruga, nahradí ho Müller

Wolfsbrug 5. septembra (TASR) – Nemecký futbalista Niclas Füllkrug vynechá nadchádzajúce dva prípravné zápasy národného tímu pre zranenie stehna. Pred utorňajším tréningom to oznámil reprezentačný tréner Hansi Flick. Jeho tím nastúpi 9. septembra proti Japonsku a o tri dni neskôr si zmeria sily s Francúzskom. Füllkruga by mal nahradiť Thomas Müller.



Šance na nasadenie kanoniera z Borussie Dortmund boli podľa agentúry DPA už predtým malé, no mal byť s tímom. Nakoniec odišiel už počas sústredenia vo Wolfsburgu. Do Borussie prišiel minulý týždeň z Brém a premiéru si odbil v piatkovom zápase s Heidenheimom (2:2), v ktorom nastúpil z lavičky.



Müller je v nominácii národného tímu prvýkrát od vlaňajších MS v Katare, kde Nemecko vypadlo druhýkrát za sebou v skupinovej fáze. V nedávnom období ho trápilo zranenie a vynechal časť predsezónnej prípravy Bayernu, v sobotu bol na pôde Borussie Mönchengladbach prvýkrát v základe. Nemecko má istú účasť na nadchádzajúcich ME ako hostiteľ, preto hrá namiesto kvalifikačných zápasov prípravné.