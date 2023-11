Nemecko chce s Talianskom spoluorganizovať súťaže na ZOH 2026

Berlín 29. novembra (TASR) - Nemecko predloží ponuku na usporiadanie súťaží v sánkovaní, boboch a skeletone na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V stredu to potvrdil prezident Nemeckej federácie pre boby, sánkovanie a skeleton (BSD) Andreas Trautvetter.



"Výkonný výbor BSD sa rozhodol zapojiť do procesu. Nemecký olympijský výbor zašle Taliansku dokumenty do 1. decembra. Ostatné je už na rozhodnutí Talianov," citovala Trautvettera agentúra DPA. V prípade schválenia by sa prvýkrát v histórii ZOH konali súťaže aj mimo hosťujúcej krajiny.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vyjadril začiatkom novembra nesúhlas s plánom talianskeho ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho. Politik urgoval organizátorov ZOH 2026, aby pre potreby hier zrekonštruovali bobovú dráhu v Cesane pri Turíne, ktorá sa používala počas hier v roku 2006. Tajani vtedy nesúhlasil s alternatívou súťaží v zahraničí.