Nemecko - Dánsko 1:2 sn v béčku, Dáni vo štvrťfinále proti Kanade

B-skupina MS:



Nemecko - Dánsko 1:2 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 40. Geibel (Wagner, Samanski) - 50. Ehlers (Fisker-Mölgaard, Olesen), rozh. nájazd Olesen. Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Holm (Švéd.) - Briganti (USA), Hynek (ČR), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 10.500 divákov.



Nemecko: Grubauer - Seider, Müller, Wagner, Geibel, Huttl, Mik, Kälble - Tiffels, Michaelis, Stützle - Schütz, Stachowiak, Kahun - Pföderl, Samanski, Ehliz - Ehl, Wiederer, Kastner - Noebels



Dánsko: Dichow - Bruggisser, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Lassen, M. Lauridsen, Koch, Nicholas Jensen - Nicklas Jensen, Russell, Ehlers - Blichfeld, Fisker-Mölgaard, Aagaard - Röndbjerg, Wejse, Olesen - Bau Hansen, True, Poulsen - From



konečná tabuľka:



1. Švajčiarsko 7 6 0 1 0 34:9 19*



2. USA 7 5 1 0 1 34:14 17*



3. Česko 7 5 1 0 1 35:14 17*



4. Dánsko 7 3 1 0 3 25:24 11*



---------------------------------



5. Nemecko 7 3 0 1 3 20:22 10



6. Nórsko 7 1 0 1 5 13:24 4



7. Maďarsko 7 1 0 0 6 8:39 3



---------------------------------



8. Kazachstan 7 1 0 0 6 9:32 3**



Herning 20. mája (TASR) - Dánski hokejisti skompletizovali štvrťfinálovú osmičku na 88. majstrovstvách sveta. Domáci hráči rozhodli o svojom postupe v záverečnom zápase B-skupiny v Herningu, v ktorom zdolali v priamom súboji o štvrté miesto Nemecko 2:1 po samostatných nájazdoch. V záverečnom rozstrele premenili svoje pokusy iba domáci Nick Olesen a Joachim Blichfeld.Dáni zostanú na štvrťfinále v Herningu a narazia na víťaza A-skupiny Kanadu. Nemci skončili v skupine na nepostupovom piatom mieste, v celkovom poradí obsadili deviatu priečku.Dáni už aj s hviezdnym Ehlersom začali aktívne. Blízko k úvodnému gólu bol True, zasiahol Grubauer. Domáci mali v 1. tretine navrch, ale Fisker-Mölgaard, Ehlers a ani Olesen svoje veľké šance nepremenili. V druhej časti sa obraz hry zmenil, Nemci zapli a v 28. minúte mohol otvoriť skóre Ehliz, po nečakanom odraze puku vytesnil jeho pokus Dichow. Exkluzívny zákrok dánskeho brankára udržal bezgólové skóre aj po strele Schütza. Ofenzívne úsilie Nemcov vyvrcholilo v závere prostrednej tretiny, keď nenápadná strela Geibela od modrej čiary prešla až do siete - 1:0. Dáni zareagovali zvýšenou početnosťou streľby, odkrytú bránku netrafil Blichfeld. Eufória prepukla v Jyske Bank Boxen v 50. minúte, keď sa o vyrovnanie postaral Ehlers, ktorý si dokorčuľoval nahodený puk a namieril do bližšieho horného rohu bránky - 1:1. V dramatickom závere mohli Pföderl a Ehliz nakloniť misky váh na nemeckú stranu, na opačnej strane zahodil tutovku Nicklas Jensen. V predĺžení napriek množstvu šancí gól nepadol a tak prišli na rad samostatné nájazdy. V nich skórovali iba domáci Olesen a Blichfeld, ktorí tak zariadili postup Dánska.* - postup do štvrťfinále** - zostup do A-skupiny I. divízie MS