Nemecko - Francúzsko 3:0 v semifinále, Nemci vo finále s Anglickom

ME do 21 rokov - semifinále



Košická futbalová aréna/Košice



Nemecko - Francúzsko 3:0 (2:0)



Góly: 8. Weiper, 14. Woltemade, 90.+5 Gruda. Rozhodcovia: Walsh - McFarlane, Spence (všetci Škót.), ŽK: Gruda, Martel - Doukoure, Lepenant, Magassa







Nemecko: Atubolu – Collins, Rosenfelder (11. Oermann), Arrey-Mbi, Brown – Nebel (87. Siebert), Martel, Reitz (87. Wanner) – Knauff (71. Gruda), Woltemade, Weiper (71. Rohl)



Francúzsko: Risser – Magassa, Doukoure (74. Diouf), Lukeba – Sildillia, Cisse (78. Agoume), Lepenant (64. Tchaouna), Merlin – Odobert (64. Lemarechal), Abline (46. Barry), Tel



Košice 25. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka sa stali druhými finalistami ME hráčov do 21 rokov. V druhom semifinálovom zápase zvíťazili v Košickej futbalovej aréne nad Francúzskom 3:0. V súboji o ich štvrté zlato na ME„21“ nastúpia v sobotu 28. júna o 21.00 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave proti Angličanom, ktorí zdolali Holandsko 2:1.Pre Nemcov to bude šiesta finálová účasť na ME tejto vekovej kategórie. Pred dvomi rokmi vypadli už v skupinovej fáze.Nemci spravili kľúčový krok k postupu už v úvodnej štvrťhodine. V 8. minúte potrestali nedôraz Francúzov v defenzíve, ktorí najskôr nezabránili Nebelovej strele do hornej žrde a ani následnej dorážke Weipera - 1:0. O šesť minút viedli Nemci už 2:0, keď využili nevydarený odkop francúzskeho obrancu Merlina a Woltemade zblízka prekonal brankára Rissera. Francúzi sa postupne dostali do tempa a snažili sa vrátiť do zápasu. V prvom polčase sa napokon dostali k 13 strelám (Nemci 4), no ani jedna zo štyroch na bránku neznamenala gól.Francúzi vstúpili do druhého polčasu ofenzívne a rýchlo sa dostali k niekoľkým šanciam. Na opačnej strane pohrozil po hodine hry Weiper, no v sľubnej šanci prestrelil bránku. Nemecký brankár Atubolu sa zaskvel v 68. minúte, keď reflexívnym zákrokom zmaril veľkú šancu na bránkovej čiare. Francúzi boli naďalej ofenzívne aktívni, v úvode nadstaveného času trafili konštrukciu brány, no neskórovali. V záverečných minútach bol v akcii aj VAR, ktorý napokon odobril gól Grudu na konečných 3:0.