Nemecko nestačilo na tornádo Kanady a prehralo 3:5 v A-skupine

A-skupina (Helsinki):



Nemecko - Kanada 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)



Góly: 28. Michaelis (Seider, Pföderl), 42. Plachta (Stützle, Seider), 53. Seider (Stützle, Pföderl) - 9. Sillinger (Anderson, Lowry), 18. Dubois, 32. Dubois (Roy, Batherson), 34. Johnson (Mercer, Chabot), 38. Gregor (Comtois, Sahneim). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Šír (ČR) - Davis (USA), Špůr (ČR), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 4632 divákov.



Nemecko: Grubauer - M. Müller, Seider, J. Müller, Holzer, Wagner, Wissmann, Bittner - Ehliz, Stützle, Plachta - Noebels, Michaelis, Pföderl - Schmölz, Loibl, Fischbuch - Soramies, Kastner, Ehl



Kanada: Thompson - Chabot, Whitecloud, Sanheim, Severson, Holden, Mayo, Graves - Cozens, Dubois, Roy - Sillinger, Lowry, Anderson - Johnson, Mercer, Batherson - Gregor, Geekie, Comtois

Helsinki 13. mája (TASR) - Hokejisti Kanady vyhrali v piatok v A-skupine MS v Helsinkách nad Nemeckom 5:3.Kanaďania hrajú svoj ďalší duel v nedeľu o 11.20 SELČ proti Taliansku, Nemci sa už v sobotu o 19.20 stretnú so Slovákmi.Prvá tretina dopadla pre Nemecko relatívne lichotivo, lebo dominujúci Kanaďania mali v zakončení sprvoti smolu. Potom však dvakrát skórovali a svojou rýchlosťou a aktivitou súpera prevalcovali. Z kabín akoby vyšlo iné nemecké mužstvo, nielenže do gólu držalo s favoritom krok, ale dokázalo "kolísku hokeja" v niektorých šichtách riadne rozkývať. Zmena stavu na 2:1 v 28. minúte znamenala pre Kanadu signál na ešte väčšie tornádo, ktoré na chvíľu pribrzdili zmätky ohľadom videozáznamu tretieho gólu a pokazeného časomeru. Pomerne dlhá pauza však zámorských hokejistov akcelerovala do hokejovej šou, v ktorej Nemcov umorili fantastickým kombinačným hokejom v totálnej rýchlosti. Aj obe kanadské presilovky boli pastva pre oči. Lenže "javorový list" akoby sa neustálym lietaním vyčerpal, odišla aj koncentrácia a v tretej časti dostali Nemci príležitosť hrať dve dlhé dvojnásobné presilovky. Obe využili a viac ako tri minúty pred klaksónom sa dokonca odhodlali hrať bez brankára, ale k vyrovnaniu mali ďaleko.