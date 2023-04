Nemecko môže Rusom odoprieť vstup do krajiny, tvrdí ministerka vnútra

Berlín 10. apríla (TASR) - Ak ruským športovcom umožnia súťažiť na medzinárodných podujatiach, Nemecko im môže odoprieť vstup do krajiny. V pondelok to vyhlásila nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová.



Podľa jej slov to možno dosiahnuť prostredníctvom udeľovania víz. "Krajiny, v ktorých sa konajú veľké športové podujatia, nie sú bezmocné. To, či budú Rusi skutočne súťažiť, môžu kontrolovať udeľovaním víz. Podľa toho môžeme konať pri organizovaní medzinárodných súťaží v Nemecku. Vždy budeme konať s jasným postojom," citovala ministerku agentúra DPA.



Športovci z Ruska a Bieloruska majú od vlaňajšej ruskej invázie na Ukrajinu zákaz účasti na väčšine medzinárodných podujatí. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) nedávno odporučil ich opätovné zaradenie za prísnych podmienok a ako neutrálnych športovcov. Faeserová uviedla že takáto ponuka by zradila všetky hodnoty športu. "Je úplne neprijateľné, aby ukrajinskí športovci čelili športovcom súťažiacich za krajinu, ktorá na Ukrajine zabíja množstvo civilistov," uviedla Faeserová.