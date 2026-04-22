Nemecko na MS 2026 bez zraneného Gnabryho

.
Na snímke uprostred Serge Gnabry (Nemecko) sa teší z gólu na 2:0, vpravo Milan Škriniar a vľavo brankár Martin Dúbravka (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. Foto: TASR - Michal Svítok

Mníchov 22. apríla (TASR) - Nemecký futbalista Serge Gnabry vynechá tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade pre zranenie stehna. Bayern Mníchov už v sobotu oznámil, že jeho 30-ročný útočník bude mimo diania dlhší čas.

„Bolo náročné spracovať posledných pár dní. V sezóne s Bayernom, ktorý si cez víkend zaistil ďalší ligový titul, je stále o čo hrať,“ citovala Gnabryho agentúra AFP. Bavorov čaká vo štvrtok semifinále Nemeckého pohára na pôde Bayeru Leverkusen a v utorok prvé semifinále Ligy majstrov proti PSG v Parku Princov.

„Končí pre mňa aj sen o majstrovstvách sveta s Nemeckom. Chalanov budem podporovať z domu, ako väčšina krajiny. Teraz je čas sústrediť sa na zotavenie a návrat počas prípravy na novú sezónu,“ pokračoval Gnabry, ktorý bol pevnou súčasťou reprezentácie pod vedením Juliana Nagelsmanna. Za Nemecko nastúpil v 59 zápasoch a strelil 29 gólov vrátane jedného v novembrovom dueli kvalifikácie MS so Slovenskom (6:0). „Sokoli“ zaskočili favorita na Tehelnom poli výhrou 2:0, ale nakoniec išiel z A-skupiny priamo na záverečný turnaj „Die Mannschaft“.
.

