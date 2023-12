Nemecko odohrá v marci prípravné zápasy s Francúzskom a Holandskom

Berlín 11. decembra (TARS) - Nemecká futbalová reprezentácia odohrá v marci dva prípravné zápasy s Francúzskom a Holandskom.



"Dva tradičné súboje so skvelými futbalovými krajinami budú perfektným štartom do roka majstrovstiev Európy. Francúzi sú favoriti na titul a so silou Holandska treba tiež počítať," povedal tréner Nemecka Julian Nagelsmann.



Jeho zverenci sa stretnú s vicemajstrami sveta 23. marca v Lyone a o tri dni neskôr privítajú vo Frankfurte Holandsko. Nemecko odohrá pred domácim EURO ďalšie dva prípravné zápasy začiatkom júna, mená súperov zatiaľ neoznámili. Informovala agentúra dpa.