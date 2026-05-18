Nemecko podľahlo Švajčiarsku vysoko 1:6
Švajčiari si najbližšie stretnú v stredu 20. mája o 16.20 h s Rakúskom, Nemcov čaká v rovnaký deň o štyri hodiny neskôr duel s výberom USA.
Zürich 18. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti zvíťazili v pondelkovom zápase A-skupiny domácich majstrovstiev sveta nad Nemeckom 6:1 a s plným počtom deväť bodov sú na čele tabuľky spolu s Fínmi. „Helvéti“ rozhodli v priebehu 3:33 minút druhej tretiny, keď bezgólový stav zmenili na vedenie 3:0. Nemci nezískali na šampionáte ešte ani jediný bod a so skóre 2:11 sú na poslednom mieste A-skupiny.
Švajčiarsky tlak v úvode zápasu zastavil útočný faul Andrighetta, no Nemecko početnú výhodu nevyužilo. V ďalších minútach hralo vyrovnaný duel s favorizovaným Švajčiarskom, ktoré sa rozbiehalo pomaly. Navyše sa v úvode druhej tretiny muselo brániť v dvoch oslabeniach. „Helvéti“ to zvládli, pričom počas druhého sa po peknej brejkovej akcii ujali vedenia 1:0. Po prihrávka Josiho a Hischiera otvoril skóre Malgin. Domácich gól nakopol, už o tri minúty pridali ďalší po veľkej chybe Wissmanna a o ďalších 35 sekúnd bolo už 3:0. O góly sa postarali Andrighetto a Bertschy. Zdecimovaní Nemci po katastrofálnej fáze kopili ešte viac chýb aj faulov a do prestávky inkasovali v oslabení z hokejok Hischiera a Josiho. V treťom dejstve pridali góly Andrighetto a za Nemcov čestný Tiffels.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Nemecko - Švajčiarsko 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)
Góly: 56. Tiffels (Reichel, Samanski) - 26. Malgin (Hischier, Josi), 29. Andrighetto (Malgin, Meier), 30. Bertschy (Niederreiter, Jung), 38. Hischier (Meier, Josi), 39. Josi (Niederreiter, Jäger), 46. Andrighetto (Malgin, Suter). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Ondráček (ČR) - Gibbs (Kan.), Rampír (ČR), vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1.
Nemecko: Stettmer - Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn - Tiffels, Samanski, Reichel - Fischbuch, Michaelis, Dove-McFalls - Ehl, Kahun, Loibl - Tuomie, Eder, Krämmer - Kastner
Švajčiarsko: Genoni - Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung - Meier, Hischier, Rochette - Niederreiter, Thürkauf, Bertschy - Suter, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak - Biasca
tabuľka A-skupiny:
1. Fínsko 3 3 0 0 0 13:4 9
. Švajčiarsko 3 3 0 0 0 13:4 9
3. Rakúsko 2 2 0 0 0 9:4 6
4. Lotyšsko 2 1 0 0 1 4:4 3
----------------------------------
5. USA 3 1 0 0 2 8:10 3
6. Maďarsko 2 0 0 0 2 3:8 0
7. V. Británia 2 0 0 0 2 3:10 0
8. Nemecko 3 0 0 0 3 2:11 0
