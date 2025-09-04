< sekcia Šport
Nemecko povolalo na duel so Severným Írskom do útoku Beiera
Tréner Nemcov Julian Nagelsmann informoval o hráčskom doplnení pred začiatkom kvalifikačného duelu A-skupiny so Slovenskom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Pred druhým vystúpením v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2026 prišlo k doplneniu tímu v nemeckej futbalovej reprezentácii. Pre problémy s lýtkom Niclasa Füllkruga povolali do útoku Maximiliana Beiera.
Tréner Nemcov Julian Nagelsmann informoval o hráčskom doplnení pred začiatkom kvalifikačného duelu A-skupiny so Slovenskom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Füllkrug absentoval v zápasovej nominácii a nie je isté, či bude zdravotne v poriadku na nedeľňajšie stretnutie v Kolíne proti Severnému Írsku. Informovala agentúra DPA.
Tréner Nemcov Julian Nagelsmann informoval o hráčskom doplnení pred začiatkom kvalifikačného duelu A-skupiny so Slovenskom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Füllkrug absentoval v zápasovej nominácii a nie je isté, či bude zdravotne v poriadku na nedeľňajšie stretnutie v Kolíne proti Severnému Írsku. Informovala agentúra DPA.