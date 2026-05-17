Nemecko prehralo s Lotyšskom 0:2, Gudlevskis s čistým kontom

Lotyš Oskars Lapinskis (v strede) bojuje o puk s Nemcom Fabiom Wagnerom (vľavo) a Nemcom Danielom Fischbuchom (vpravo) počas zápasu základnej skupiny A medzi Nemeckom a Lotyšskom na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2026 vo švajčiarskom Zürichu v nedeľu 17. mája 2026. Foto: TASR/AP

Zürich 17. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska získali prvé body na majstrovstvách sveta v Švajčiarsku. V nedeľnom zápase A-skupiny vyhrali v Zürichu nad Nemeckom 2:0 a patrí im priebežne piata priečka v tabuľke. Nemci sú po predchádzajúcej prehre s Fínskom naďalej bez bodu. Pobaltský tím podržal niekdajší brankár bratislavského Slovana Kristers Gudlevskis, ktorý zaznamenal čisté konto s 25 úspešnými zákrokmi. Duel mal aj slovenskú stopu, jedným z hlavných rozhodcov bol Tomáš Hronský.

Nemci nastúpia na ďalší duel v pondelok o 20.20 h proti domácemu Švajčiarsku. Lotyši budú mať deň voľna a v utorok ich čaká súboj s Rakúskom (16.20 h).



MS v hokeji - A-skupina (Zürich):

Nemecko - Lotyšsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 19. Dzierkals (Batna), 25. Balcers (Smirnovs). Rozhodcovia: Gour (Kan.), Hronský (SR) – Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Nemecko: Grubauer – Wagner, Seider, Wissmann, Mik, Gawanke, Hüttl, Weber – Ehl, Michaelis, Kahun – Samanski, Reichel, Tiffels – Loibl, Fischbuch, Dove-McFalls – Kastner, Krämmer, Wiederer – Tuomie

Lotyšsko: Gudlevskis – Šmits, Cibulskis, Freibergs, Zile, Bindulis, Mamčics, Andzans, Tumanovs – Balcers, Vilmanis, Smirnovs – Dzierkals, Andersons, Batna – Murnieks, Buncis, Egle – Prohorenkovs, Lapinskis, Skrastinš




Nemcov síce pred zápasom pasovali do úlohy favorita, no nebezpečnejší boli v prvej tretine Lotyši. Po piatich minútach Grubauer nohou zlikvidoval tutovku Batnu, v ďalšej šanci Egle nedotiahol do konca svoj blafák. Lotyšský tím sa dočkal až 101 sekúnd pred prvou sirénou, keď Dzierkals delovkou využil nedobré postavenie nemeckého brankára. Na začiatku druhej časti zvýšil Balcers v presilovke na 2:0, keď sa z pravej strany natlačil pred Grubauera a skóroval parádnou strelou od hornej žŕdky. Na druhej strane držal Gudlevskis čisté konto aj po samostatnom úniku Samanského a vyznamenal sa aj pri príležitostiach Reichela a Gawankeho. V tretej tretine Nemcov od tretieho inkasovaného gólu zachránila žŕdka po nájazde Balcersa v oslabení, na druhej strane lotyšský brankár vychytal aj Kahuna a nedovolil súperovi zdramatizovať koncovku.



tabuľka A-skupiny:

1. Rakúsko 2 2 0 0 0 9:4 6

2. Fínsko 2 2 0 0 0 7:2 6

3. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 7:3 6

4. USA 2 1 0 0 1 6:4 3

5. Lotyšsko 2 1 0 0 1 4:4 3

6. Nemecko 2 0 0 0 2 1:5 0

7. Maďarsko 2 0 0 0 2 3:8 0

8. V. Británia 2 0 0 0 2 3:10 0
