Nemecko prehralo s Lotyšskom 0:2, Gudlevskis s čistým kontom
Nemci nastúpia na ďalší duel v pondelok o 20.20 h proti domácemu Švajčiarsku.
Autor TASR
Zürich 17. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska získali prvé body na majstrovstvách sveta v Švajčiarsku. V nedeľnom zápase A-skupiny vyhrali v Zürichu nad Nemeckom 2:0 a patrí im priebežne piata priečka v tabuľke. Nemci sú po predchádzajúcej prehre s Fínskom naďalej bez bodu. Pobaltský tím podržal niekdajší brankár bratislavského Slovana Kristers Gudlevskis, ktorý zaznamenal čisté konto s 25 úspešnými zákrokmi. Duel mal aj slovenskú stopu, jedným z hlavných rozhodcov bol Tomáš Hronský.
Nemci nastúpia na ďalší duel v pondelok o 20.20 h proti domácemu Švajčiarsku. Lotyši budú mať deň voľna a v utorok ich čaká súboj s Rakúskom (16.20 h).
Nemcov síce pred zápasom pasovali do úlohy favorita, no nebezpečnejší boli v prvej tretine Lotyši. Po piatich minútach Grubauer nohou zlikvidoval tutovku Batnu, v ďalšej šanci Egle nedotiahol do konca svoj blafák. Lotyšský tím sa dočkal až 101 sekúnd pred prvou sirénou, keď Dzierkals delovkou využil nedobré postavenie nemeckého brankára. Na začiatku druhej časti zvýšil Balcers v presilovke na 2:0, keď sa z pravej strany natlačil pred Grubauera a skóroval parádnou strelou od hornej žŕdky. Na druhej strane držal Gudlevskis čisté konto aj po samostatnom úniku Samanského a vyznamenal sa aj pri príležitostiach Reichela a Gawankeho. V tretej tretine Nemcov od tretieho inkasovaného gólu zachránila žŕdka po nájazde Balcersa v oslabení, na druhej strane lotyšský brankár vychytal aj Kahuna a nedovolil súperovi zdramatizovať koncovku.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Nemecko - Lotyšsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Góly: 19. Dzierkals (Batna), 25. Balcers (Smirnovs). Rozhodcovia: Gour (Kan.), Hronský (SR) – Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Nemecko: Grubauer – Wagner, Seider, Wissmann, Mik, Gawanke, Hüttl, Weber – Ehl, Michaelis, Kahun – Samanski, Reichel, Tiffels – Loibl, Fischbuch, Dove-McFalls – Kastner, Krämmer, Wiederer – Tuomie
Lotyšsko: Gudlevskis – Šmits, Cibulskis, Freibergs, Zile, Bindulis, Mamčics, Andzans, Tumanovs – Balcers, Vilmanis, Smirnovs – Dzierkals, Andersons, Batna – Murnieks, Buncis, Egle – Prohorenkovs, Lapinskis, Skrastinš
tabuľka A-skupiny:
1. Rakúsko 2 2 0 0 0 9:4 6
2. Fínsko 2 2 0 0 0 7:2 6
3. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 7:3 6
4. USA 2 1 0 0 1 6:4 3
5. Lotyšsko 2 1 0 0 1 4:4 3
6. Nemecko 2 0 0 0 2 1:5 0
7. Maďarsko 2 0 0 0 2 3:8 0
8. V. Británia 2 0 0 0 2 3:10 0
