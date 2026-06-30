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Nemecko nečakane vypadlo, Enciso zažil najlepší deň svojho života
Pred Nemeckom stála náročná úloha v podobe prelomenia obranného bloku juhoamerického zástupcu.
Autor TASR
Foxborough 30. júna (TASR) - Paraguajskí futbalisti sa v noci z pondelka na utorok postarali o senzáciu, keď vyradili v šestnásťfinále MS 2026 Nemecko. Svojmu súperovi uštedrili historicky prvú prehru na svetovom šampionáte v jedenástkovom rozstrele, zatiaľ čo sami oslavujú doposiaľ najslávnejšie víťazstvo. Prezident krajiny Santiago Peňa vyhlásil na utorok štátny sviatok.
Pred Nemeckom stála náročná úloha v podobe prelomenia obranného bloku juhoamerického zástupcu. Tréner Paraguaja Gustavo Alfaro je zástancom defenzívneho futbalu a po prehre 1:4 v úvodnom dueli proti USA svoju filozofiu presadzoval o to viac. V ďalších dvoch zápasoch neinkasovali jeho zverenci ani raz a proti Nemcom vytrvalo dodržiavali formáciu 4-5-1, v ktorej sa víťazi E-skupiny presadzovali len minimálne. V podobných zápasoch je náročné zachovať si koncentráciu vo vlastnom pokutovom území a Paraguaj to ideálne využil. Manuel Neuer najprv dokázal vyraziť rohový kop, no Paraguaj sa dostal k odrazenej lopte a Matias Galarza načasovaným centrom našiel v pokutovom území hlavu Julia Encisa, jedného z najnižších hráčov na celom turnaji. Ofenzívny hráč Štrasburgu venoval triumf svojmu zosnulému starému otcovi. „Najlepší deň môjho života. Hneď som si spomenul na môjho dedka, ktorý mi vždy hovoril, že to raz dotiahnem až sem. Som si istý, že je na mňa pyšný,“ citovala Encisa agentúra DPA. Encisov starý otec zomrel v roku 2023 a bývalý hráč anglického Brightonu pravidelne spomína na jeho slová.
Nemci dokázali odpovedať deväť minút po zmene strán zásluhou Kaia Havertza, ktorý sa tiež presadil hlavou. Hru Nemecka mal za úlohu oživiť Jamal Musiala, no od jeho príchodu v 63. minúte až do záveru riadneho hracieho času nedokázal so spoluhráčmi nájsť recept na brankára Orlanda Gilla. Štvornásobní majstri sveta však stále držali loptu na kopačkách a odmenou im bol gól zo 103. minúty, ktorý však napokon neplatil pre faul na brankára. Hlavičke Jonathana Taha predchádzal kontakt Waldemara Antona s Gillom. Tréner Nemecka Julian Nagelsmann označil rozhodnutie za „vtip“. „Je to škandál. Nerozumiem, ako nemôžu uznať takýto gól. Neviem, čo tam rozhodca videl,“ vyjadril sa po zápase 38-ročný kouč.
V rozstrele si ako prvý zobral loptu Havertz, avšak svoj pokus nepremenil a v štvrtej sérii ho napodobnil striedajúci Nick Woltemade. Nemci ešte po dvoch neúspešných pokusoch Paraguaja dostali nádej, no Tah následne netrafil bránu a Jose Canale v šiestej sérii rozhodol. „Sklamať fanúšikov nie je príjemný pocit. Jediné, čo môžem povedať je, že ma to mrzí. Snažili sme sa útočiť cez krídla, ale bohužiaľ, nevyšlo nám to. Nemyslím si, že sme si zaslúžili vyhrať,“ povedal Havertz pre nemeckého vysielateľa ZDF.
Nagelsmann po zápase vyhlásil, že sa svojej funkcie nevzdá. „Nie som niekto, kto v ťažkých chvíľach zuteká. Určite je potrebné zmeniť niektoré veci, no ak zväz bude chcieť aby som zostal, budem pokračovať. Avšak viem, ako to vo futbale funguje, veľa ľudí bude chcieť, aby som skončil. Pravdou je, že sme na tomto turnaji nepredviedli niečo, čo by nadchlo našich fanúšikov. Je náročné hrať proti tak defenzívnym tímom, neukázali sme náš potenciál. Je to veľmi bolestivé,“ povedal Nagelsmann, ktorý sa už niekoľko minút po treťom neúspešnom turnaji Nemecka za sebou spojil s vedením tamojšieho zväzu. „Utešovali ma a hovorili so mnou pozitívne. Niekoľko minút po prehre som ani neočakával nič iné.“ Nemci mali pred prehrou dokonalú bilanciu v rozstreloch na MS, keď neprehrali ani v jednom zo štyroch.
Nagelsmannov náprotivok Alfaro prežíval pochopiteľne odlišné pocity. „Bol to zápas plný napätia, od začiatku až do konca. Hráči perfektne pochopili, čo od nich duel vyžadoval. Je pravda, že niektoré situácie sme mohli vyriešiť aj lepšie, no bolo veľmi teplo a úsilie uzatvárať priestory nám potom zobralo energiu smerom dopredu,“ uviedol 63-ročný Argentínčan Alfaro a venoval víťazstvo fanúšikom. „Toto je pre všetkých Paraguajčanov, ktorí v nás verili.“ Jeho zverenci vyzvú v osemfinále víťaza duelu medzi Francúzskom a Švédskom. Duel je na programe v sobotu 4. júla o 23.00 SELČ a hostiť ho bude Štadión Lincoln Financial Field vo Philadelphii.
Pred Nemeckom stála náročná úloha v podobe prelomenia obranného bloku juhoamerického zástupcu. Tréner Paraguaja Gustavo Alfaro je zástancom defenzívneho futbalu a po prehre 1:4 v úvodnom dueli proti USA svoju filozofiu presadzoval o to viac. V ďalších dvoch zápasoch neinkasovali jeho zverenci ani raz a proti Nemcom vytrvalo dodržiavali formáciu 4-5-1, v ktorej sa víťazi E-skupiny presadzovali len minimálne. V podobných zápasoch je náročné zachovať si koncentráciu vo vlastnom pokutovom území a Paraguaj to ideálne využil. Manuel Neuer najprv dokázal vyraziť rohový kop, no Paraguaj sa dostal k odrazenej lopte a Matias Galarza načasovaným centrom našiel v pokutovom území hlavu Julia Encisa, jedného z najnižších hráčov na celom turnaji. Ofenzívny hráč Štrasburgu venoval triumf svojmu zosnulému starému otcovi. „Najlepší deň môjho života. Hneď som si spomenul na môjho dedka, ktorý mi vždy hovoril, že to raz dotiahnem až sem. Som si istý, že je na mňa pyšný,“ citovala Encisa agentúra DPA. Encisov starý otec zomrel v roku 2023 a bývalý hráč anglického Brightonu pravidelne spomína na jeho slová.
Nemci dokázali odpovedať deväť minút po zmene strán zásluhou Kaia Havertza, ktorý sa tiež presadil hlavou. Hru Nemecka mal za úlohu oživiť Jamal Musiala, no od jeho príchodu v 63. minúte až do záveru riadneho hracieho času nedokázal so spoluhráčmi nájsť recept na brankára Orlanda Gilla. Štvornásobní majstri sveta však stále držali loptu na kopačkách a odmenou im bol gól zo 103. minúty, ktorý však napokon neplatil pre faul na brankára. Hlavičke Jonathana Taha predchádzal kontakt Waldemara Antona s Gillom. Tréner Nemecka Julian Nagelsmann označil rozhodnutie za „vtip“. „Je to škandál. Nerozumiem, ako nemôžu uznať takýto gól. Neviem, čo tam rozhodca videl,“ vyjadril sa po zápase 38-ročný kouč.
V rozstrele si ako prvý zobral loptu Havertz, avšak svoj pokus nepremenil a v štvrtej sérii ho napodobnil striedajúci Nick Woltemade. Nemci ešte po dvoch neúspešných pokusoch Paraguaja dostali nádej, no Tah následne netrafil bránu a Jose Canale v šiestej sérii rozhodol. „Sklamať fanúšikov nie je príjemný pocit. Jediné, čo môžem povedať je, že ma to mrzí. Snažili sme sa útočiť cez krídla, ale bohužiaľ, nevyšlo nám to. Nemyslím si, že sme si zaslúžili vyhrať,“ povedal Havertz pre nemeckého vysielateľa ZDF.
Nagelsmann po zápase vyhlásil, že sa svojej funkcie nevzdá. „Nie som niekto, kto v ťažkých chvíľach zuteká. Určite je potrebné zmeniť niektoré veci, no ak zväz bude chcieť aby som zostal, budem pokračovať. Avšak viem, ako to vo futbale funguje, veľa ľudí bude chcieť, aby som skončil. Pravdou je, že sme na tomto turnaji nepredviedli niečo, čo by nadchlo našich fanúšikov. Je náročné hrať proti tak defenzívnym tímom, neukázali sme náš potenciál. Je to veľmi bolestivé,“ povedal Nagelsmann, ktorý sa už niekoľko minút po treťom neúspešnom turnaji Nemecka za sebou spojil s vedením tamojšieho zväzu. „Utešovali ma a hovorili so mnou pozitívne. Niekoľko minút po prehre som ani neočakával nič iné.“ Nemci mali pred prehrou dokonalú bilanciu v rozstreloch na MS, keď neprehrali ani v jednom zo štyroch.
Nagelsmannov náprotivok Alfaro prežíval pochopiteľne odlišné pocity. „Bol to zápas plný napätia, od začiatku až do konca. Hráči perfektne pochopili, čo od nich duel vyžadoval. Je pravda, že niektoré situácie sme mohli vyriešiť aj lepšie, no bolo veľmi teplo a úsilie uzatvárať priestory nám potom zobralo energiu smerom dopredu,“ uviedol 63-ročný Argentínčan Alfaro a venoval víťazstvo fanúšikom. „Toto je pre všetkých Paraguajčanov, ktorí v nás verili.“ Jeho zverenci vyzvú v osemfinále víťaza duelu medzi Francúzskom a Švédskom. Duel je na programe v sobotu 4. júla o 23.00 SELČ a hostiť ho bude Štadión Lincoln Financial Field vo Philadelphii.