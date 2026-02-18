Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
Slovensko viedlo nad Nemeckom 4:1 po 2. tretine štvrťfinále ZOH 2026

Na snímke sprava Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 18. februára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slovenskí hokejisti nastúpili v stredajšom štvrťfinálovom zápase ZOH 2026 proti Nemecku v bránke so Samuelom Hlavajom, siedmimi obrancami a trinástimi útočníkmi.

Autor TASR
Miláno 18. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti viedli nad Nemeckom 1:0 po 1. tretine štvrťfinálového zápasu na ZOH v Miláne. Do vedenia ich poslal útočník Pavol Regenda, ktorý v 19. minúte tečoval strelu Erika Černáka

Slovenskí hokejisti nastúpili v bránke so Samuelom Hlavajom, siedmimi obrancami a trinástimi útočníkmi. Do zostavy sa po absencii v záverečnom dueli základnej skupiny vrátil útočník Martin Pospíšil, ktorý figuroval vo svojom tradičnom útoku s Pavlom Regendom a Milošom Kelemenom.

Lukáš Cingel bol trinásty útočník, Patrik Koch zase siedmy obranca. Do zostavy sa nevošli obranca Michal Ivan a útočník Peter Cehlárik.





ZOH 2026, štvrťfinále

Slovensko - Nemecko 4:1 (1:0, 3:1) po 2. tretine

Góly: 19. Regenda (Černák, Fehérváry), 25. Kelemen (Regenda), 25. Okuliar (Hudáček, Dvorský), 51. Dvorský (Okuliar, Koch) - 35. Reichel (Draisaitl).

Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Takáč, Sukeľ, Liška - Cingel

Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Reichel - Peterka, Stützle, Samanski - Michaelis, Kahun, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder - Schütz
