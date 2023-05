Nemecko prehralo s USA 2:3 v A-skupine, odpor Nemcov zlomil Coronato

A-skupina:



Nemecko - USA 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)



Góly: 31. Soramies (M. Müller, Seider), 40. Schütz (Tuomie) - 26. Attard (Eyssimont, Tynan), 46. Farrell (Hutson), 55. Coronato (Perunovich, Tynan). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Kaukokari (Fín.) – Cattaneo (Švajč.), Ondráček (ČR), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 8003 divákov.



Nemecko: Niederberger - Seider, M. Müller, Wissmann, J. Müller, Hüttl, Wagner, Gawanke, Szuber - Noebels, Kahun, Peterka - Ehl, Sturm, Soramies - Kastner, Wiederer, Tiffels - Schütz, Stachowiak, Tuomie



USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Thrun, Hutson, Mackey, Attard - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, Eyssimont, O´Connor - Mazur, Tynan, Gauthier - Bjork, Coronato, Farrell

Tampere 15. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili pondelňajšom zápase A-skupiny MS v Tampere nad Nemeckom 3:2. Nemci sa po dvoch tesných prehrách s favoritmi snažili o prvé víťazstvo, no o nádejný náskok 2:1 prišli v záverečnej tretine. Víťazný gól USA strelil v 55. minúte v presilovke útočník Matt Coronato.Američania majú po troch zápasoch plný počet bodov a sú na čele A-skupiny. Nemci nebodovali v troch dueloch ani raz. Po nasledujúcich dvoch dňoch voľna nastúpia vo štvrtok o 19.20 SELČ proti Dánsku, Američania budú hrať v stredu o 15.20 s Rakúskom.Američania mali za sebou dve víťazstvá, Nemci dve prehry, no prvá tretina dala zabudnúť na papierové predpoklady. Nemci boli aktívnejší, predviedli viacero ofenzívnych akcií, no zúročiť streleckú prevahu (12:4) sa im nepodarilo ani v dvoch presilovkách. Zámorský tím v druhej tretine výrazne zvýšil obrátky, snažil sa diktovať hru a od 26. minúty viedol, keď strelu Attarda nešťastne tečoval do vlastnej siete obranca Wissmann - 0:1. Nemci však ešte v druhej tretine otočili skóre, keď im vyšli dva úniky. V ich prvom oslabení v zápase potiahol puk Moritz Müller a Soramies zblízka dorazil puk za brankára DeSmitha. Schütz ušiel v závere druhej tretiny defenzíve súpera a päť sekúnd pred sirénou upravil na 2:1. Začiatok tretej tretiny bol o snahe Američanov, ktorá vyústila do gólu Farrella v 46. minúte. Rozhodnutie priniesla presilovka USA počas vylúčenia Seidera, keď Perunovichovu prihrávku využil Coronato - 2:3.