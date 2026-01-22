Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecko vstúpilo do hlavnej fázy ME víťazstvom nad Portugalskom 32:30

Zo zápasu ME hádzanárov Nemecko - Portugalsko 22. januára 2026. Foto: TASR/AP

Nemci si do šesťčlennej tabuľky preniesli už dva body za triumf nad Španielskom v základnej A-skupine, ktorú vyhrali.

Herning 22. januára (TASR) - Hádzanári Nemecka vstúpili víťazne do hlavnej fázy ME v Škandinávii. Na palubovke v dánskom Herningu zdolali v stretnutí I. skupiny hráčov Portugalska 32:30. Nemci si do šesťčlennej tabuľky preniesli už dva body za triumf nad Španielskom v základnej A-skupine, ktorú vyhrali. Portugalčania majú na konte 2 body za víťazstvo v „béčku“ nad domácim Dánskom.

Prvú výhru v hlavnej fáze dosiahlo Nórsko. Severania si po vyrovnanom priebehu poradili so Španielskom 35:34 a získali prvé dva body do tabuľky.



hádzaná - ME

hlavná fáza - I. skupina (Herning/Dán.):

Španielsko - Nórsko 34:35 (16:16)

Nemecko - Portugalsko 32:30 (11:11)
.

