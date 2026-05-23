< sekcia Šport
Nemeckí hokejisti dosiahli na MS vo Švajčiarsku druhé víťazstvo
o siedmimi bodmi sa posunuli v tabuľke na štvrté miesto, na tretie Rakúsko strácajú dva body.
Autor TASR
Zürich 23. mája (TASR) - Nemeckí hokejisti dosiahli na MS vo Švajčiarsku druhé víťazstvo. V sobotňajšom zápase A-skupiny v Zürichu si poradili s Rakúskom 6:2 a stále živia nádej na postup do štvrťfinále. So siedmimi bodmi sa posunuli v tabuľke na štvrté miesto, na tretie Rakúsko strácajú dva body. Hetrikom a asistenciou sa na víťazstve podieľal Lukas Reichel.
Rakúšania sa najbližšie stretnú v nedeľu o 20.20 h s Fínskom. Nemci narozdiel od konkurentov odohrajú už len jeden zápas, v pondelok takisto o 20.20 narazia na Veľkú Britániu.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Rakúsko - Nemecko 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)
Góly: 23. Wallner (Harnisch, Stapelfeldt), 49. Rohrer (Schwinger, Nickl) – 24. Reichel (Samanski, Tiffels), 34. Samanski (Tiffels, Reichel), 46. Reichel (Seider, Samanski), 49. Wiederer (Seider), 52. Reichel (Tiffels, Michaelis), 55. Ehl (Michaelis, Dove-McFalls). Rozhodcovia: Borga (Švaj.), Brander (Fín.) – Davidonis (Lot.), Schlegel (Švaj.) , vylúčení: 5:1 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 9685 divákov.
Rakúsko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Zwerger – Thaler, Rohrer, P. Huber – Schwinger, M. Huber, Rebernig – Harnisch, Wallner, Kolarik
Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn – Tiffels, Samanski, Reichel – Tuomie, Kahun, Loibl – Ehl, Michaelis, Dove-McFalls – Kastner, Wiederer, Krämmer – Eder
Nemci vedeli, že iba víťazstvo ich udrží v hre o štvrťfinále, ale v úvode si nedokázali vytvárať šance. Naopak, ako prví pohrozili Rakúšania zásluhou Nissnera. V 19. minúte nevyužili svoje príležitosti ani Schneider a Biber. V druhej časti sa už podarilo otvoriť skóre Wallnerovi, Nemci odpovedali o minútu neskôr, keď sa po zadovke Samanského presadil pred bránkou Reichel. Gól Nemcov nabudil a tí prevzali iniciatívu, dobrú možnosť zahodil Gawanke. V 34. minúte sa hráčom v bielych dresoch podarilo vyšachovať rakúsku obranu a Samanski ich poslal do vedenia. Tretia časť už patrila Nemcom, ktorí ďalšími dvoma gólmi odskočili súperovi. V 49. minúte Rohrer znížil, ale krátko na to skóroval v presilovke Reichel a zavŕšil svoj hetrik. Rakúšania päť a pol minútu pred koncom odvolali brankára, ale zápas už nedokázali zdramatizovať, naopak Ehl do prázdnej bránky spečatil výsledok na konečných 6:2.
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 35:5 18*
2. Fínsko 5 5 0 0 0 24:5 15*
3. Rakúsko 5 3 0 0 2 14:20 9
4. Nemecko 6 2 0 1 3 17:19 7
----------------------------------
5. Lotyšsko 5 2 0 0 3 10:16 6
6. USA 5 1 1 0 3 14:17 5
7. Maďarsko 5 1 0 0 4 10:23 3
----------------------------------
8. V. Británia 5 0 0 0 5 4:23 0
* - postup do štvrťfinále
Rakúšania sa najbližšie stretnú v nedeľu o 20.20 h s Fínskom. Nemci narozdiel od konkurentov odohrajú už len jeden zápas, v pondelok takisto o 20.20 narazia na Veľkú Britániu.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Rakúsko - Nemecko 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)
Góly: 23. Wallner (Harnisch, Stapelfeldt), 49. Rohrer (Schwinger, Nickl) – 24. Reichel (Samanski, Tiffels), 34. Samanski (Tiffels, Reichel), 46. Reichel (Seider, Samanski), 49. Wiederer (Seider), 52. Reichel (Tiffels, Michaelis), 55. Ehl (Michaelis, Dove-McFalls). Rozhodcovia: Borga (Švaj.), Brander (Fín.) – Davidonis (Lot.), Schlegel (Švaj.) , vylúčení: 5:1 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 9685 divákov.
Rakúsko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Zwerger – Thaler, Rohrer, P. Huber – Schwinger, M. Huber, Rebernig – Harnisch, Wallner, Kolarik
Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn – Tiffels, Samanski, Reichel – Tuomie, Kahun, Loibl – Ehl, Michaelis, Dove-McFalls – Kastner, Wiederer, Krämmer – Eder
Nemci vedeli, že iba víťazstvo ich udrží v hre o štvrťfinále, ale v úvode si nedokázali vytvárať šance. Naopak, ako prví pohrozili Rakúšania zásluhou Nissnera. V 19. minúte nevyužili svoje príležitosti ani Schneider a Biber. V druhej časti sa už podarilo otvoriť skóre Wallnerovi, Nemci odpovedali o minútu neskôr, keď sa po zadovke Samanského presadil pred bránkou Reichel. Gól Nemcov nabudil a tí prevzali iniciatívu, dobrú možnosť zahodil Gawanke. V 34. minúte sa hráčom v bielych dresoch podarilo vyšachovať rakúsku obranu a Samanski ich poslal do vedenia. Tretia časť už patrila Nemcom, ktorí ďalšími dvoma gólmi odskočili súperovi. V 49. minúte Rohrer znížil, ale krátko na to skóroval v presilovke Reichel a zavŕšil svoj hetrik. Rakúšania päť a pol minútu pred koncom odvolali brankára, ale zápas už nedokázali zdramatizovať, naopak Ehl do prázdnej bránky spečatil výsledok na konečných 6:2.
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 35:5 18*
2. Fínsko 5 5 0 0 0 24:5 15*
3. Rakúsko 5 3 0 0 2 14:20 9
4. Nemecko 6 2 0 1 3 17:19 7
----------------------------------
5. Lotyšsko 5 2 0 0 3 10:16 6
6. USA 5 1 1 0 3 14:17 5
7. Maďarsko 5 1 0 0 4 10:23 3
----------------------------------
8. V. Británia 5 0 0 0 5 4:23 0
* - postup do štvrťfinále