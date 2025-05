Nemecko zdolalo Kazachstan 4:1 v B-skupine, Nemci zatiaľ stopercentní

B-skupina MS:



Nemecko - Kazachstan 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)



Góly: 14. Kastner (Ehl, Seider), 35. Stachowiak (Kahun, Schütz), 42. Reichel (Tiffels, Kälble), 46. Kälble (Ehl, Kastner) – 4. Michajlis (Šestakov). Rozhodcovia: Bjork (Švéd.), Ofner (Rak.) – Ondráček (ČR), Wyozek (Kan.), vylúčení: 2:0 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.



Nemecko: Niederberger – Müller, Seider, Geibel, Wagner, Kälble, Hüttl, Szuber – Kahun, Stachowiak, Schütz – Ehliz, Michaelis, Pföderl – Reichel, Samanski, Tiffels – Kastner, Hager, Ehl



Kazachstan: Pavlenko – Orechov, Danijar, Beketajev, Gajtamirov, Metalnikov, Koroľov, Michailov – Michajlis, Šestakov, Starčenko – Savickij, Omirbekov, Kolesnikov – Kajržan, Muchametov, Muratov – Paňukov, Lichotnikov, Asetov – Volkov



tabuľka B-skupiny:



1. USA 2 2 0 0 0 11:0 6



2. Nemecko 2 2 0 0 0 10:2 6



3. Švajčiarsko 2 1 0 1 0 9:7 4



4. Kazachstan 2 1 0 0 1 3:5 3



------------------------------------



5. Česko 1 0 1 0 0 5:4 2



6. Nórsko 1 0 0 0 1 1:2 0



7. Dánsko 2 0 0 0 2 2:10 0



------------------------------------



8. Maďarsko 2 0 0 0 2 1:12 0

Herning 11. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka uspeli aj vo svojom druhom dueli na MS. V nedeľnom súboji potvrdili v dánskom Herningu rolu favorita a Kazachstan zdolali 4:1. V tabuľke B-skupiny im tak so stopercentným ziskom patrí druhá priečka o skóre za USA, Kazachstan je s tromi bodmi priebežne štvrtý.Nemci nastúpia najbližšie v utorok o 16.20 h proti Nórsku, na Kazachstan čaká o štyri hodiny neskôr súboj s Maďarskom.Po troch minútach hry sa do vedenia nečakane dostali Kazachovia. Do súperovej tretiny sa po pravej strane dostal Michajlis a jeho krížnu prihrávku si nešťastne za chrbát vlastného brankára zrazil kapitán Seider. Ten to mohol odčiniť v polovici úvodného dejstva, no ani na dvakrát Pavlenka neprekonal. Nemci sa vyrovnania dočkali na začiatku 13. minúty, keď sa po peknej akcii ocitol medzi kruhmi osamotený Kastner a trafil presne k pravej žŕdke - 1:1. Favorit bol v prvej časti strelecky aktívnejší a aj v druhej mal viac z hry, šance však nedokázal dlho pretaviť do gólovej koncovky. Až v 35. minúte sa Nemci dočkali obratu v skóre, na 2:1 dorazil puk do bránky Stachowiak. Odpor súpera definitívne zlomili v úvode tretej časti, keď sa v priebehu necelých štyroch minút strelecky presadili Reichel a Kälble.