Nemecko zdolalo Kostariku 4:2, no do osemfinále nepostúpilo

E-skupina, 3. kolo:



Kostarika - Nemecko 2:4 (0:1)



Góly: 58. Tejeda, 70. Vargas - 10. Gnabry, 73. a 85. Havertz, 90.+1 Füllkrug, ŽK: Duarte. Rozhodovali: Frappartová (Fr.) - Backová (Braz.), Medinová (Mex.), 67.054 divákov.



Kostarika: Navas - Fuller (74. Bennette), Duarte, Waston, Vargas, Oviedo (90.+3 Contreras) - Aguilera (46. Salas), Borges, Tejeda (90.+3 Wilson), Campbell - Venegas (74. Matarrita)



Nemecko: Neuer - Kimmich, Süle (90.+3 Ginter), Rüdiger, Raum (67. Götze) - Goretzka (46. Klostermann), Gündogan (55. Füllkrug) - Gnabry, Musiala, Sane - Müller (66. Havertz)



tabuľka E-skupiny:



1. Japonsko 3 2 0 1 4:3 6*



2. Španielsko 3 1 1 1 9:3 4*



3. Nemecko 3 1 1 1 6:5 4



4. Kostarika 3 1 0 2 3:11 3



* - postup do osemfinále

Al Chor 1. decembra (TASR) - Futbalisti Nemecka zvíťazili vo svojom záverečnom zápase E-skupiny na MS v Katare nad Kostarikou tesne 4:2, ale na postupu im to nestačilo. V tabuľke skončili až tretí o skóre za Španielskom, ktoré prekvapujúco podľahlo Japonsku, víťazovi E-skupiny.Pre nemecký futbal je to ďalšia tvrdá rana. Po výhre na MS 2014 v Brazílii nedokázali jeho hráči druhýkrát po sebe postúpiť do vyraďovačky a so šampionátom sa rozlúčili už po skupinovej fáze.Japonci nastúpia v osemfinále v pondelok 5. decembra o 16.00 SEČ v Al Wakrah proti druhému tímu z F-skupiny Chorvátsku. Španielov čaká v utorok 6. decembra o 16.00 SEČ v Al Rajáne víťaz efka Maroko.Prvýkrát v histórii futbalových MS viedla zápas rozhodkyňa. FIFA zverila štvrtkový duel Francúzke Stéphanie Frappartovej, na čiarach jej pomáhali Brazílčanka Neuza Backová a Mexičanka Karen Díaz Medinová.Nemci potrebovali na postup výhru a spoľahnúť sa na Španielov a preto sa od úvodu vrhli do útoku. Skórovať mohli už v 2. minúte, ale Navas vyrazil Musialovu strelu na roh. Vo 8. minúte Kimmichov center poslal Müller mimo tri žrde, no podobná akcia z druhej strany o dve minúty sa už skončila gólom. Raum zľava nacentroval na hlavu Gnabrymu - 0:1. Favoriti ďalej tlačili, Goretzkovu strelu vyrazil Navas, ktorý v 24. minúte včas vybehol a zastavil aj Müllera. Strely Musialu a Gnabryho z 36. a 39. minúty mierili mimo tri žrde a potom sa z ničoho nič dostala do šance aj Kostarika. V 42. minúte sa po zaváhaní nemeckej defenzívy dostal za obranu Fuller, ale Neuer jeho delovku vyrazil.Nemci nebrali varovanie od súpera vážne, do druhého polčasu nastúpili veľmi nekoncentrovanie a vlažne, nepomohli ani príchody Klostermanna a Füllkruga a robili mnoho chýb. Ich séria vyústila v 58. minúte do gólu, ktorý dal po rýchlom brejku a dorážke Tejeda. Nemci moli akciu Kostariky niekoľkokrát prerušiť, no do každého súboja prišli neskoro. Na druhej strane trafili do žrde Musiala aj Rüdiger a potom prišiel ďalší šok pre nemeckých fanúšikov. V 70. minúte zahrávala Kostarika priamy kop, Waston a Oviedo ho predĺžili až pred Neurera, ktorého so šťastím prekonal Vargas. V súbežne hranom zápase viedli Japonci nad Španielmi 2:1 a v tom momente spolu s nimi postupovali stredoamerickí futbalisti. To však trvalo len tri minúty, pretože vo vnútri šestnástky sa dostal ku strele striedajúci Havertz a vyrovnal na 2:2. Následne chytil Navas obrovskú šancu Füllkruga, no v 85. minúte už nestačil na Havertza, ktorý premenil center Gnabryho. V 89. minúte pridal štvrtý gól Füllkrug, jeho zásah rozhodkyne najprv neuznali pre ofsajd, no opravil ich VAR. Nemci však na postup potrebovali, aby v druhom zápase Španieli vyrovnali alebo by museli sami streliť ďalších päť gólov. Ani jeden z týchto scenárov sa nenaplnil a tak sa štvornásobní majstri sveta rozlúčili so šampionátom druhýkrát po sebe už v skupinovej fáze. Naposledy v nej skončili ako obhajcovia titulu.