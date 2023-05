Nemecko zdolalo Maďarsko 7:2 v A-skupine, Nemci držia postupové karty

A-skupina:



Nemecko - Maďarsko 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)



Góly: 8. Stachowiak (Schütz, Tuomie), 36. Seider (Tiffels), 36. Sturm (Soramies, Ehl), 38. Sturm (Noebels, Wissmann), 43. Peterka (Tiffels, Wissmann), 51. Kahun (Peterka), 59. J. Müller (Wissmann, Peterka) - 47. Terbócs (Vincze, Papp), 49. Fejes (Stipsicz, Sebök). Rozhodovali: Lassi (Fín.), Hribik (ČR) - Constantineau (Fr.), Nothegger (Rak.), vylúčení na 2 min: 2:3, navyše Szuber 5+10 min za útok na hlavu, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4821 divákov.



Nemecko: Niederbeger - Seider, M. Müller, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Szuber, Wagner - Tiffels, Kahun, Peterka - Ehl, Sturm, Soramies - Kastner, Wiederer, Noebels - Schütz, Stachowiak, Tuomie



Maďarsko: D. Horváth – Pozsgai, Garát, M. Horváth, Kiss, Hadobás, Szabó, Fejes, Stipsicz – Csányi, K. Nagy, Kóger - Terbócs, Papp, Vincze – Sofron, Bartalis, Erdély - Galló, Sebök

tabuľka A-skupiny:



1. USA 5 5 0 0 0 21:5 15*



2. Švédsko 5 4 1 0 0 19:2 14*



3. Fínsko 6 4 0 1 1 21:14 13*



4. Nemecko 6 3 0 0 3 22:16 9



-----------------------------------



5. Dánsko 5 2 1 0 2 17:15 8



6. Francúzsko 5 0 1 2 2 10:17 4



7. Maďarsko 6 0 1 0 5 9:33 2



-----------------------------------



8. Rakúsko 6 0 0 1 5 7:24 1



*-istá účasť vo štvrťfinále



Tampere 21. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka zvíťazili v nedeľnom zápase A-skupiny MS nad Maďarskom 7:2. Kľúčovým úsekom hry bola druhá tretina, ktorú Nemci vyhrali 3:0 a viedli po nej už 4:0. Dva góly zaznamenal útočník San Jose Sharks Nico Sturm.Nemci majú naďalej postup do štvrťfinále vo svojich rukách. V utorok o 11.20 nastúpia na svoj záverečný súboj proti Francúzku. Maďari zabojujú o zotrvanie v najvyššej kategórii v pondelok o 19:20 s Rakúskom.Maďari mohli otvoriť skóre duelu, keď mal v 3. min šancu Fejes, no Niederbeger ukázal svoje brankárske kvality. Nemci otvorili skóre v 8. min, keď sa po brejku dostal k dorážke Stachowiak. Kľúčovým momentom stretnutia bola 36. min, keď Nemci skórovali dvakrát v priebehu 18 sekúnd zásluhou Seidera a Sturma. Útočník "žralokov" potom pridal do druhej sirény ešte aj svoj druhý presný zásah, keď sa v 38. min ocitol v presilovke sám pred Horváthom. Maďarský brankár pustil pomerne lacný gól v úvode tretej tretiny a bolo to už 5:0 pre Nemcov. Maďari však zabojovali aspoň o česť a dvoma gólmi v priebehu troch minút znížili na 2:5 zásluhou Terbócsa a Fejesa. Nemci však akúkoľvek drámu odmietli a v záverečnej desaťminútovke skórovali ešte Kahun a Jonas Müller.Moritz Müller, kapitán Nemcov:Tamás Pozsgai, obranca Maďarska: