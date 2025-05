Nemecko zvíťazilo v zápase s Maďarskom 6:1, dva góly dal Kahuna

B-skupina MS:



Nemecko - Maďarsko 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)



Góly: 11. Kahun (Schütz, Stachowiak), 17. Samanski (Reichel), 35. Kälble (Kastner), 40. Tiffels (Reichel, Samanski), 46. Ehl (Hager, Müller), 60. Kahun (Schütz) - 49. Ambrus (Ortenszky, Hári). Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Ofner (Rak.) - Hautamäki (Fín.), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.



Nemecko: Grubauer - Seider, Müller, Wagner, Geibel, Hüttl, Kälble, Szuber - Schütz, Stachowiak, Kahun - Pföderl, Michaelis, Ehliz - Tiffels, Samanski, Reichel - Ehl, Hager, Kastner



Maďarsko: Bálizs - H. Nilsson, M. Horváth, Szathmáry, Hadobás, Garát, Tornyai, Ortenszky, Szabó - Ambrus, Hári, Erdély - Terbócs, Szongoth, Papp - Laskawy, Nagy, B. Horváth - Vincze, Németh, Mihalik







tabuľka:



1. Nemecko 1 1 0 0 0 6:1 3



2. USA 1 1 0 0 0 5:0 3



3. Kazachstan 1 1 0 0 0 2:1 3



4. Česko 1 0 1 0 0 5:4 2



-------------------------------



5. Švajčiarsko 1 0 0 1 0 4:5 1



6. Nórsko 1 0 0 0 1 1:2 0



7. Maďarsko 1 0 0 0 1 1:6 0



-------------------------------



8. Dánsko 1 0 0 0 1 0:5 0



Herning 10. mája (TASR) - Nemeckí hokejisti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase B-skupiny majstrovstiev sveta v dánskom Herningu. V sobotňajšom stretnutí zdolali Maďarsko jednoznačne 6:1. Dva góly strelil Dominik Kahun.Nemci nastúpia najbližšie v nedeľu o 16.20 h proti Kazachstanu, Maďarov čaká o štyri hodiny skôr duel s USA.Nemeckí hokejisti v úvode diktovali tempo, zahrali si dve presilovky, no obranu súperov zlomili až v 11. minúte. Maďari stratili puk v útočnom pásme, nasledovalo prečíslenie dvoch na brankára, ktoré zakončil do siete Kahun. V 16. minúte si Reichel potiahol puk od mantinelu na stred, prihral Samanskému a ten zvýšil na 2:0. Maďari mali najlepší úsek v úvode druhého dejstva, ale svoje šance nevyužili a následne ich v rozlete zastavilo vylúčenie Terbócsa. Nemci v presilovke rozvlnili sieť, no gól neplatil pre nedovolené bránenie brankárovi. Vynahradili si to v závere dejstva, keď skórovali Kälble a Tieffels. V 45. minúte zvýšil po peknej akcii na 5:0 Ehl a podčiarkol jasné víťazstvo Nemecka. Čestný úspech Maďarov zaznamenal Ambrus.