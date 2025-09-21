< sekcia Šport
Nemecký atlét Neugebauer zariadil v desaťboji zlato pre Nemecko
Pre Nemecko zariadil jediné zlato na podujatí.
Autor TASR
Tokio 21. septembra (TASR) - Nemecký atlét Leo Neugebauer sa stal víťazom desaťboja na majstrovstvách sveta v Tokiu výkonom 8804 bodov. Strieborný spred roka na OH v Paríži tak zaznamenal najväčší úspech doterajšej kariéry. Pre Nemecko zariadil jediné zlato na podujatí. Striebro získal v národnom rekorde Portorika 8784 bodov Ayden Owens-Delerme, bronz vybojoval Američan Kyle Garland výkonom 8703.
MS v Tokiu - finále:
Muži
desaťboj: 1. Leo Neugebauer (Nem.) 8804 b., 2. Ayden Owens-Delerme (Portoriko) 8784, 3. Kyle Garland (USA) 8703, 4. Niklas Kaul (Nem.) 8538, 5. Johannes Erm (Est.) 8431, 6. Heath Baldwin (USA) 8337, 7. Harrison Williams (USA) 8269, 8. Kendrick Thompson (Bah.) 8175, 9. Makenson Gletty (Fr.) 8146, 10. Jente Hauttekeete (Belg.) 8116
